സമരം ചെയ്യാം; പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കരുതെന്ന് ഹൈക്കോടതി

ചെന്നൈ ∙ സമരത്തിന്റെ പേരിൽ പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചെന്ന് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി. സമരം ചെയ്യാനും പ്രതിഷേധിക്കാനും അവകാശമുണ്ടെങ്കിലും പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കുന്നതു കർശനമായി തടയണമെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

വണ്ണിയർ സമുദായത്തിനു പ്രത്യേക സംവരണം ആവശ്യപ്പെട്ടു പിഎംകെ നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ നാശനഷ്ടമുണ്ടാക്കിയവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടു നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിക്കവെയാണു പരാമർശം. പൊലീസ് പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നു കുറ്റപ്പെടുത്തിയ കോടതി ഹർജി പിന്നീട് പരിഗണിക്കാൻ മാറ്റി.

