സ്ഥലം മാറ്റം തടഞ്ഞ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ

ന്യൂഡൽഹി ∙ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പു കാലത്തു തങ്ങളുടെ നിർദേശാനുസരണം നിയമിച്ചവരെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുൻപു സ്ഥലം മാറ്റരുതെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷൻ. കേരളമുൾപ്പെടെ 4 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും പുതുച്ചേരിയിലെയും ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാർക്കും മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർമാർക്കുമുള്ള കത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

മറ്റു നിർദേശങ്ങൾ: തിരഞ്ഞെടുപ്പു ജോലിയുള്ളവരെ സ്വന്തം ജില്ലയിൽ നിയമിക്കരുത്, ഒരു ജില്ലയിൽ 3 വർഷമായി തുടരുന്നവരെ മാറ്റുക (അടുത്ത മേയ് 31നു 3 വർഷം തികയ്ക്കുന്നവർക്കും ബാധകം)

