ഞങ്ങളെ കാണാൻ മോദിക്ക് സമയമില്ല: കർഷകർ

ന്യൂഡൽഹി ∙ വിഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി മധ്യപ്രദേശിലെ കർഷകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ സമയം കണ്ടെത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി, കൊടുംതണുപ്പേറ്റ് ആഴ്ചകളായി തെരുവിൽ സമരം ചെയ്യുന്ന തങ്ങളെ കാണാൻ ഇനിയും തയാറാകുന്നില്ലെന്നു കർഷകർ. തനിക്കു പറയാനുള്ളതു മാത്രം പറയുന്ന മോദി കർഷകരെ കേൾക്കുന്നില്ല. പ്രക്ഷോഭം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര കൃഷിമന്ത്രി നരേന്ദ്ര സിങ് തോമർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അയച്ച തുറന്ന കത്തും കർഷകർ തള്ളി.

ഏതാനും കർഷക സംഘടനകളുമായി അനൗദ്യോഗിക ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും വർഷം അവസാനിക്കുന്നതിനു മുൻപ് പരിഹാരവഴി തെളിയുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷയെന്നും തോമർ പറഞ്ഞു. പ്രക്ഷോഭത്തെത്തുടർന്ന് ഡൽഹി – ജയ്പുർ ദേശീയപാതയിൽ ആറാം ദിവസവും ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു.

മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്ന് ആയിരത്തോളം കർഷകരെ നയിച്ച് മലയാളിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കാൽനട ജാഥ ഡൽഹിയിലേക്കു പുറപ്പെട്ടു. ഭോപാൽ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഏകതാ പരിഷത് നേതാവും കണ്ണൂർ സ്വദേശിയുമായ പി.വി. രാജഗോപാലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ചമ്പൽ മേഖല പിന്നിട്ടു. ഹരിയാനയിലെ പൽവൽ വഴി ഡൽഹി അതിർത്തിയിലെത്തുകയാണു ലക്ഷ്യം.

ഇതിനിടെ, വിളകളുടെ താങ്ങുവില ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന പ്രചാരണം എക്കാലത്തെയും ഏറ്റവും വലിയ നുണയാണെന്നും അത് നിലവിലുള്ള രീതിയിൽ തുടരുമെന്നും മധ്യപ്രദേശിലെ കർഷകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു.

‘പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ അംഗീകാരം എനിക്കു ലഭിക്കുന്നതിലെ പരിഭ്രാന്തിയാണു പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾക്ക്. അംഗീകാരം മുഴുവൻ പ്രതിപക്ഷം വച്ചോളൂ. എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട. കർഷകരുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണു ലക്ഷ്യം. നിയമങ്ങൾ ഒറ്റരാത്രി കൊണ്ട് ഉണ്ടായതല്ല. 22 വർഷമായി എല്ലാ സർക്കാരുകളും സംസ്ഥാനങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്തതാണ്. ഇന്ന് എതിർക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ മുൻപ് തങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടനപത്രികയിൽ അവയെ അനുകൂലിച്ചവരാണ്. നുണ പറയാനല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അവർക്കറിയില്ല. കാർഷിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച എം.എസ്. സ്വാമിനാഥൻ കമ്മിഷൻ റിപ്പോർട്ട് 8 വർഷം പൂഴ്ത്തിവച്ചതു കോൺഗ്രസ് സർക്കാരാണ്’ – മോദി ആരോപിച്ചു.

