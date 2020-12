ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല: കരൺ ജോഹർ

മുംബൈ ∙ കഴിഞ്ഞ വർഷം സംഘടിപ്പിച്ച നിശാവിരുന്നിൽ ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പ്രമുഖ ബോളിവുഡ് സംവിധായകനും നിർമാതാവുമായ കരൺ ജോഹർ നർകോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോയ്ക്ക് (എൻസിബി) മറുപടി നൽകി. എൻസിബി നോട്ടിസിനുള്ള മറുപടിയിലാണ് വിശദീകരണം.

കരൺ ജോഹറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ വിരുന്നിന്റെ വിഡിയോ, സുശാന്ത് സിങ്ങിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലഹരിക്കേസ് അന്വേഷണത്തിനിടെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. വിരുന്നിൽ താരങ്ങൾ ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചെന്നായിരുന്നു ആരോപണം. ശിരോമണി അകാലിദൾ നേതാവ് മജീന്ദർ സിങ് സിർസ വിഡിയോ സഹിതം എൻസിബിക്ക് പരാതിയും നൽകി. പ്രമുഖ താരങ്ങൾ വിരുന്നിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു.

English Summary: Have not consumed drugs says Karan Johar