മോദിയുമായി ശ്രീധരൻപിള്ള കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

ന്യൂഡൽഹി∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി മിസോറം ഗവർണർ പി.എസ്.ശ്രീധരൻപിള്ള കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ വിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇരുവരും ചർച്ച ചെയ്തതായി ഒൗദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

ന്യൂനപക്ഷ സ്കോളർഷിപ് വിതരണത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തുള്ള പോരായ്മകൾ, ഓർത്തഡോക്സ് – യാക്കോബായ സഭാതർക്കം, മതംമാറ്റം തുടങ്ങി പല വിഷയങ്ങൾ കേരളത്തിൽ വിവിധ ക്രൈസ്തവ സമുദായ നേതാക്കൾ ശ്രീധരൻപിള്ളയോട് ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ചിലർ പ്രധാനമന്ത്രിക്കുള്ള നിവേദനവും നൽകി. ഇവ പ്രധാനമന്ത്രിക്കു കൈമാറിയെന്നും വൈകാതെ ഇടപെടൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും ഒൗദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

English Summary: PM Narendra Modi to intervene in Church Dispute says pS Sreedharan Pillai