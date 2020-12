വാരാണസി ∙ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാരാണസിയിലെ ഓഫിസ് ഓൺലൈൻ വിപണിയിൽ വിൽപനയ്ക്കു വച്ച 4 പേർ അറസ്റ്റിൽ. നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ മണ്ഡലമായ വാരാണസിയിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫിസിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെബ്സൈറ്റിൽ ‘വിൽപനയ്ക്ക്’ എന്ന തലക്കെട്ടോടെ നൽകുകയായിരുന്നു. പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 4 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

English Summary : PM Modi’s Office in Varanasi Put up for Sale on OLX, Police Arrest 4 People for Posting Ad