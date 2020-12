തല കുമ്പിട്ടും കൈ കൂപ്പിയും ചർച്ച നടത്താമെന്നു മോദി: പദവി മറക്കുന്നുവെന്ന് കർഷകർ

ന്യൂഡൽഹി ∙ കർഷക നിയമങ്ങളെ ശക്തമായി പിന്തുണച്ചും പ്രതിപക്ഷത്തെ രൂക്ഷ ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ചും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആശങ്കയുണ്ടെങ്കിൽ തല കുമ്പിട്ടും കൈകൾ കൂപ്പിയും ചർച്ച നടത്താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയാറാണെന്നു കർഷകരെ അനുരഞ്ജന വഴിയിലേക്കെത്തിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടു നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ മോദി പറഞ്ഞു. മധ്യപ്രദേശിലെ കർഷകരോട് വിഡിയോയിൽ പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി.

പ്രതിപക്ഷത്തെ വിമർശിച്ച് പ്രക്ഷോഭത്തിനു രാഷ്ട്രീയ നിറം നൽകാനുള്ള മോദിയുടെ ശ്രമം വിലപ്പോവില്ലെന്നും നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കാതെ പിന്നോട്ടില്ലെന്നും കർഷക സംഘടനകൾ തിരിച്ചടിച്ചു. കോർപറേറ്റുകളെ സഹായിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തോടു പ്രതികരിക്കാത്ത മോദി, രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണത്തലവനെന്ന പദവി മറന്ന് കക്ഷിരാഷ്ട്രീയം കളിക്കുകയാണെന്ന് അഖിലേന്ത്യാ കർഷക സമര ഏകോപന സമിതി ആരോപിച്ചു.

English Summary: Talk That Minimum Support Price Will Go Is "Biggest Lie Ever", Says PM