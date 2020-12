അലർജിയുള്ളവർക്ക് വാക്സീൻ ഒഴിവാക്കി യുഎസും ബ്രിട്ടനും

ന്യൂഡൽഹി ∙ മരുന്നുകളോട് ഉൾപ്പെടെ അലർജിയുള്ളവർക്കു കോവിഡ് വാക്സീൻ നൽകുന്നതു പൂർണമായി ഒഴിവാക്കി യുഎസും ബ്രിട്ടനും. ബ്രിട്ടനിൽ 2 പേർക്കും യുഎസിൽ ഒരാൾക്കും ഫൈസർ കോവിഡ് വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചതിനു പിന്നാലെ ഗുരുതര അലർജിയുണ്ടായതിനെത്തുടർന്നാണിത്.

കൂടുതൽ കരുതലോടെയാണു വാക്സീൻ വിതരണം നടത്തുന്നതെന്നു ന്യൂയോർക്ക് വാൽഹാല വെസ്റ്റ്ചെസ്റ്റർ മെഡിക്കൽ സെന്ററിലെ ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ വിഭാഗം മേധാവിയും മലയാളിയുമായ ഡോ. ദീപക് ചാണ്ടി പറഞ്ഞു. ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അലർജിയുള്ളവർ വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കുന്നത് തൽക്കാലം ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർക്കു വാക്സീനെടുക്കാൻ നിലവിൽ തടസ്സമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അലർജി പ്രശ്നമില്ലെങ്കിലും വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ തലവേദന പോലെ നേരിയ വിപരീതഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. പക്ഷേ, അതു കുറച്ചുനേരത്തേക്കു മാത്രമാണെന്നതിനാൽ, ഗൗരവമുള്ളതല്ല.

വാക്സീൻ വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യ തയാറാക്കിയ മാർഗരേഖയിലും കാൻസർ, പ്രമേഹം തുടങ്ങി മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്കു മരുന്നു കഴിക്കുന്നവർ വാക്സീനെടുക്കുന്നതിനു തടസ്സമില്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ഇന്ത്യയ്ക്കു തടസ്സം തണുപ്പ്

യുഎസും ബ്രിട്ടനും വിതരണം തുടങ്ങിയ ഫൈസർ വാക്സീൻ ഇന്ത്യയിലെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന തടസ്സം ശീതീകരണ സംവിധാനം. ഇതു സൂക്ഷിക്കുന്നതിനു –70 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വേണമെന്നതാണു പ്രശ്നം. യുഎസിൽ വിതരണത്തിനൊരുങ്ങുന്ന മൊഡേണ വാക്സീൻ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടത് –20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസാണ്.

English Summary: US, UK regulations in covid vaccine use