ബെംഗളൂരു ∙ ബിജെപി മുൻ എംഎൽഎ മാനപ്പ ഡി.വജ്ജൽ (60) വെടിയുണ്ടകളുമായി വിമാനത്താവളത്തിൽ പിടിയിൽ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നെത്തിയ മാനപ്പയുടെ ഹാൻഡ് ബാഗ് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ്16 വെടിയുണ്ടകൾ കണ്ടെടുത്തത്. സിഐഎസ്എഫ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു വിമാനത്താവള പൊലീസിനു കൈമാറി.



English Summary: Former BJP MLA held with 16 live bullets at Bengaluru's Kempegowda International Airport