മുംബൈ∙ 2008 ലെ മാലെഗാവ് സ്‌ഫോടനക്കേസിലെ എല്ലാ പ്രതികളും ജനുവരി 4ന് ഹാജരാകണമെന്ന് പ്രത്യേക എൻഐഎ കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. പ്രതികളിൽ ബിജെപിയുടെ ഭോപ്പാൽ എംപി പ്രജ്ഞ സിങ് ഠാക്കൂർ, സുധാകർ ചതുർവേദി എന്നിവർ ഇന്നലെ ഹാജരാകാത്തതിൽ കോടതി അതൃപ്തി അറിയിച്ചു. 7 പ്രതികളിൽ 5 പേർ മാത്രമാണ് ഹാജരായത്. ചികിത്സയിൽ ആയതിനാലാണ് പ്രജ്ഞ ഹാജരാകാതിരുന്നതെന്ന് അഭിഭാഷകൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.



2008 സെപ്റ്റംബർ 29ന് മാലെഗാവിൽ മസ്ജിദിനു സമീപം ബൈക്കിൽ സ്ഥാപിച്ച് ബോംബ് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് 6 പേർ മരിച്ചിരുന്നു. 100 പേർക്കു പരുക്കേറ്റു.

English Summary: Malegaon blast case: Special NIA court orders all accused to appear before it on Jan 4