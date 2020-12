ഐഫോൺ പ്ലാന്റ് തകർത്ത സംഭവം: വീഴ്ച സമ്മതിച്ച് കമ്പനി

ബെംഗളൂരു ∙ ഐ ഫോൺ നിർമാണ പ്ലാന്റ് തൊഴിലാളികൾ അടിച്ചു തകർത്ത സംഭവത്തിൽ കമ്പനിക്ക് പിഴവുകൾ ഉണ്ടായതായി അംഗീകരിച്ച് തായ്‍വാൻ കമ്പനി വിസ്ട്രോൺ കോർപ്. അച്ചടക്ക നടപടിയുടെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വിൻസന്റ് ലീയെ പിരിച്ചുവിട്ടു. ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം മുടങ്ങിയതിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച കമ്പനി ഭാവിയിൽ വീഴ്ചകളുണ്ടാകില്ലെന്നും അറിയിച്ചു. തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇംഗ്ലിഷ്, കന്നഡ, ഹിന്ദി, തെലുങ്ക്,തമിഴ് ഭാഷകളിൽ പരാതികൾ സമർപ്പിക്കാൻ പ്രത്യേക ഹെൽപ് ലൈൻ സജ്ജമാക്കി.



വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ശമ്പളത്തിൽ 4000 രൂപ കുറച്ചെന്നും ആനൂകൂല്യങ്ങളില്ലാതെ അധിക ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നെന്നും ആരോപിച്ച് കഴിഞ്ഞ 12ന് ആയിരത്തിലധികം തൊഴിലാളികൾ ഫാക്ടറി അടിച്ചുതകർക്കുകയായിരുന്നു. പരിഹാര നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതു വരെ വിസ്ട്രോണിന് പുതിയ കരാർ നൽകേണ്ടെന്നാണ് ആപ്പിൾ കമ്പനിയുടെ തീരുമാനം.

English Summary: Wistron admits ‘some workers not paid correctly’ at Kolar iPhone plant; issues apology and removes India VP