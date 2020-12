ഇന്ത്യയിൽ വാക്സീൻ സൗജന്യമാകുമെന്ന് എയിംസ് ഡയറക്ടർ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് വാക്സീൻ വിതരണം പൂർണമായും സർക്കാർ ചെലവിലായിരിക്കുമെന്നും ഇതിനുള്ള തയാറെടുപ്പു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞതായും എയിംസ് ഡയറക്ടർ രൺദീപ് ഗുലേറിയ. മുൻഗണനാവിഭാഗത്തിനു വാക്സീൻ സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് അനൗദ്യോഗികമായി സൂചന നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇക്കാര്യം കേന്ദ്രസർക്കാർ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.

കമ്പനികളുമായി ചർച്ച തുടരുന്നതേയുള്ളുവെന്നാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രതികരണം. സുരക്ഷയും ഫലപ്രാപ്തിയും പൂർണമായും ഉറപ്പാക്കിയിട്ടേ വാക്സീൻ ലഭ്യമാക്കൂ എന്നും സർക്കാരിന്റെ കോവിഡ‍് സമിതികളിൽ അംഗമായ രൺദീപ് ഗുലേറിയ പറഞ്ഞു.

