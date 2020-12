ഭാര്യ തൃണമൂലിൽ; വിവാഹമോചനം തേടി ബിജെപി എംപി

കൊൽക്കത്ത ∙ ബിജെപി– തൃണമൂൽ പോര് രൂക്ഷമായ ബംഗാളിൽ പാർട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള വടംവലി കുടുംബകലഹത്തിലുമെത്തി. ബിജെപി എംപിയുടെ ഭാര്യ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നതോടെ ഭർത്താവ് വിവാഹമോചനത്തിനൊരുങ്ങുന്നു.

ബിജെപിയുടെ ബിഷ്ണുപുർ എംപിയും യുവമോർച്ച സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനുമായ സൗമിത്ര ഖാന്റെ ഭാര്യ സുജാത മൊണ്ഡൽ ഖാനാണു മമതയുടെ പക്ഷത്തേക്കു കൂടുമാറിയത്. സുജാതയുടെ തീരുമാനം വന്നയുടൻ ഭാര്യയുമായി പിരിയുകയാണെന്നും വിവാഹമോചന നോട്ടിസ് ഉടനെ അയക്കുമെന്നും സൗമിത്ര ഖാനും വ്യക്തമാക്കി.

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സുവേന്ദു അധികാരിയുൾപ്പെടെ പ്രമുഖ തൃണമൂൽ നേതാക്കൾ‍ ബിജെപിയിലെത്തിയതിനു പിന്നാലെയാണു നാടകീയമായി സുജാതയുടെ പാർട്ടിമാറ്റം.

ബിഷ്ണുപൂരിൽ സൗമിത്ര ഖാന്റെ വിജയത്തിനു വേണ്ടി സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചെങ്കിലും തനിക്ക് അർഹമായ അംഗീകാരം ലഭിച്ചില്ലെന്നു സുജാത പരാതിപ്പെട്ടു.

