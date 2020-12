മുംബൈ ∙ 5 വയസ്സുകാരിയെ മാനഭംഗപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ചാക്കിൽ കെട്ടി ഉപേക്ഷിച്ച കേസിൽ പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. റോഡരികിലെ ചാക്കുകെട്ടിൽ അനക്കം ശ്രദ്ധയിൽപെട്ട നാട്ടുകാർ തുറന്നുനോക്കിയപ്പോൾ ബാലികയെ കാണുകയും ആശുപത്രിയിലാക്കുകയുമായിരുന്നു. പരിശോധനയിലാണു പീഡനവിവരം അറിഞ്ഞത്. കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലത്തു നിന്ന് 25 കിലോമീറ്റർ അകലെ വീട്ടിൽ നിന്നു കുട്ടിയെ കാണാതാകുകയായിരുന്നു.

English Summary: Girl raped and left near road side in sack