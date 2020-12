കമൽഹാസന്റെ വാഗ്ദാനം; വീട്ടമ്മമാർക്ക് ശമ്പളം

ചെന്നൈ ∙ തമിഴ്നാട്ടിൽ മക്കൾ നീതി മയ്യം (എംഎൻഎം) അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ വീട്ടമ്മമാർക്കു ശമ്പളം നൽകുമെന്ന് പാർട്ടി പ്രസിഡന്റ് കമൽഹാസൻ. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രകടനപത്രികയുടെ ഭാഗമായ ഏഴിന ‘ഭരണ, സാമ്പത്തിക അജൻഡ’ യിലാണു പ്രഖ്യാപനം.

പ്രായോഗികമാണോയെന്ന ചോദ്യത്തിന്, അഴിമതി ഇല്ലാതാക്കിയാൽ എല്ലാ പദ്ധതികൾക്കും പണം കണ്ടെത്താനാകുമെന്നായിരുന്നു പ്രതികരണം. ഡിഎംകെ സ്ഥാപകൻ അണ്ണാദുരൈയുടെ സ്മാരകം സന്ദർശിച്ച അദ്ദേഹം, നെയ്ത്തുകാരുമായി സംവദിച്ചു.അണ്ണാഡിഎംകെയോ ഡിഎംകെയോ ആയി സഖ്യത്തിനില്ലെന്നും മൂന്നാം മുന്നണി നിലവിൽ വരുമെന്നും ആവർത്തിച്ചു.

English Summary: Kamal Haasan's promises to the people of TN including salaries to housewives