അഹമ്മദാബാദ് ∙ ഗുജറാത്തിലെ പ്രശസ്തമായ സോമനാഥ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സ്തൂപങ്ങൾ സ്വർണംപൂശിയ 1400 കലശങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കും. 500 പേർ ഇതിനായി സാമ്പത്തിക സഹായവുമായി മുന്നോട്ടുവന്നതായും അടുത്തവർഷം അവസാനത്തോടെ സ്വർണകലശങ്ങൾ പൂർത്തിയാവുമെന്നും ട്രസ്റ്റ് അംഗമായ പി.കെ.ലാഹരി പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് മൂലം ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞിരുന്നു. കോവിഡിനു മുൻപ് ലോകമെമ്പാടും നിന്നായി ആയിരക്കണക്കിനുപേർ ദിവസവും എത്തിയിരുന്നു.

