യുകെയിൽ നിന്നു മടങ്ങിയെത്തിയ 8 പേർക്ക് കോവിഡ്: വകഭേദമോ എന്ന് പരിശോധന

ന്യൂഡൽഹി ∙ യുകെയിൽ നിന്നു മടങ്ങിയെത്തിയ 8 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ലണ്ടനിൽ നിന്നു ഡൽഹിയിലിറങ്ങിയ 5 പേർക്കും ചെന്നൈയിലേക്കു പോയ ഒരാൾക്കും കൊൽക്കത്തയിലിറങ്ങിയ 2 പേർക്കുമാണു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇവരിൽ നിന്നു ശേഖരിച്ച സ്രവ സാംപിളിലെ വൈറസിനെ ജനിതക ശ്രേണീകരണം ചെയ്യാനുള്ള നടപടികളിലേക്കും കടന്നു. ബ്രിട്ടനിൽ കണ്ടെത്തിയ വൈറസ് വകഭേദമാണോ ഇതെന്നു സ്ഥിരീകരിക്കാനാണിത്.



അതേസമയം, ഇന്നലെ രാത്രി എത്തിയ 2 വിമാനങ്ങളിലേതടക്കം യാത്രക്കാരുടെ പരിശോധനാഫലം വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളു.വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കിയതോടെ വിദ്യാർഥികളടക്കം ദുരിതത്തിലായി. ക്രിസ്മസ്–പുതുവർഷം കണക്കിലെടുത്തു നാട്ടിലേക്കു വരാൻ ടിക്കറ്റെടുത്തിരുന്നവരും ഗവേഷണാവശ്യത്തിനും മറ്റുമായി തിരികെ യുകെ സർവകലാശാലകളിലേക്കു മടങ്ങാനിരുന്നവരും ദുരിതത്തിലായി.

രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കിടെ വിദേശത്തു നിന്നു മടങ്ങിയെത്തിയവരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ യുപി, ഡൽഹി സർക്കാരുകൾ ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്.

English Summary: 8 From UK Test Positive After Arrival In India Amid Mutant Strain Fears