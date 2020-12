നുണപ്രചാരണം നിർത്തിയാൽ ചർച്ചയാവാമെന്നു കർഷകർ

ന്യൂഡൽഹി ∙ വിവാദ കർഷക നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചു ചർച്ച നടത്താനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ക്ഷണം ഉപാധികളോടെ സ്വീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതിനു പിന്നാലെ, പുതിയ ആവശ്യവുമായി കർഷകർ നിലപാട് കടുപ്പിച്ചു. നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയടക്കമുള്ളവർ നുണകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ചാൽ ചർച്ചയ്ക്കു തയാറാണെന്ന് ഇന്നലെ രാത്രി കൃഷിമന്ത്രാലയത്തെ അറിയിച്ച കർഷകർ, താങ്ങുവില ഉറപ്പാക്കുന്ന പുതിയ നിയമം പാസാക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ഉന്നയിച്ചു.

ചർച്ചയ്ക്കുള്ള സമയവും സ്ഥലവും കേന്ദ്രത്തിനു നിശ്ചയിക്കാം; എന്നാൽ, നിയമങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്താമെന്ന കഴിഞ്ഞ 5 ചർച്ചകളിലെ വാഗ്ദാനം ആവർത്തിക്കരുത്. 3 നിയമങ്ങൾ പൂർണമായി പിൻവലിക്കുന്നതിനു പുറമേ താങ്ങുവില സംബന്ധിച്ച നിയമം പാസാക്കുക കൂടി ചെയ്താൽ മാത്രം പ്രക്ഷോഭം അവസാനിപ്പിച്ചാൽ മതിയെന്നും കർഷക സംഘടനകൾ തീരുമാനിച്ചു.

പഞ്ചാബിലെ 31 സംഘടനകളും രാഷ്ട്രീയ കിസാൻ മഹാസംഘ്, അഖിലേന്ത്യാ കർഷക സമര ഏകോപന സമിതി എന്നിവ ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഹരിയാന അതിർത്തിയിലെ സിംഘുവിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലാണു തീരുമാനം.

പ്രക്ഷോഭം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനുള്ള നടപടികൾക്കു രൂപം നൽകാൻ സംഘടനകൾ ഇന്നു വീണ്ടും യോഗം ചേരും. ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഡൽഹിയിലേക്കു പ്രകടനമായി നീങ്ങുക, റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൽ രാജ്പഥിൽ അണിനിരക്കുക തുടങ്ങിയ സമരമാർഗങ്ങൾ പരിഗണനയിലുണ്ടെന്നു സംഘടനാ നേതാക്കൾ ‘മനോരമ’യോടു പറഞ്ഞു.

പ്രക്ഷോഭം മൂലം അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നു ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള ദേശീയപാതകളിൽ ഇന്നലെയും ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. നിയമങ്ങൾ റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ന് 10ന് രാഷ്ട്രപതി റാം നാഥ് കോവിന്ദിനെ സന്ദർശിക്കുന്ന സംഘത്തിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള കോൺഗ്രസ് എംപിമാരും പങ്കുചേരും. പരമാവധി എംപിമാരോടു ഡൽഹിയിലെത്താൻ രാഹുൽ നിർദേശിച്ചു.

കെപിസിസി വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റ് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് ഇന്നലെ സിംഘു അതിർത്തിയിൽ കർഷകരെ സന്ദർശിച്ചു. നേതാക്കളെ ഫോണിൽ വിളിച്ച ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി പ്രക്ഷോഭത്തിനു പൂർണ പിന്തുണയറിയിച്ചു.

മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്ന് ആയിരത്തോളം കർഷകരെയും നയിച്ചു പ്രക്ഷോഭത്തിനെത്തിയ ഏകതാ പരിഷത് നേതാവും മലയാളിയുമായ പി.വി. രാജഗോപാൽ കേന്ദ്ര കൃഷിമന്ത്രി നരേന്ദ്ര സിങ് തോമറുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ നിയമങ്ങൾ എത്രയും വേഗം പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു.

മോദി ഓൺലൈനിൽ കർഷകരെ കാണും; നേട്ടം വിശദീകരിക്കും

കർഷക നിയമങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് 9 കോടി കർഷകരുമായി സംവദിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി എ.ബി. വാജ്പേയിയുടെ ജന്മവാർഷിക ദിനമായ നാളെയാണ് ഓൺലൈൻ വഴി 6 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കർഷകരുമായി മോദി സംവദിക്കുക. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കിസാൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 18,000 കോടി രൂപ കർഷകർക്കു വിതരണം ചെയ്യും.

നിയമങ്ങൾ കർഷകർക്കു ഗുണം ചെയ്യുമെന്നു കാണിച്ച് കേന്ദ്ര കൃഷിമന്ത്രി നരേന്ദ്ര സിങ് തോമർ ഏതാനും ദിവസം മുൻപ് അവർക്കയച്ച കത്തിന്റെ പകർപ്പ് ബിജെപി നാളെ വിതരണം ചെയ്യും.

