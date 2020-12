ന്യൂഡൽഹി ∙ ബംഗാളിനു പുറമേ അസമിലും കോൺഗ്രസും ഇടതു കക്ഷികളും സഖ്യത്തിൽ മത്സരിച്ചേക്കും. ഇതുസംബന്ധിച്ച ചർച്ച വൈകാതെ നടക്കുമെന്നും സഖ്യത്തിന് ഹൈക്കമാൻഡ് അംഗീകാരം നൽകാനാണു സാധ്യതയെന്നും കോൺഗ്രസ് വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

അസമിൽ കോൺഗ്രസുമായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ധാരണയുണ്ടാക്കുന്നതിനോടു സിപിഎം കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന് എതിർപ്പില്ല. ബംഗാൾ, കേരളം, തമിഴ്നാട്, പുതുച്ചേരി എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം അടുത്ത വർഷമാണ് അസമിലും നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക. ഭരണകക്ഷിയായ ബിജെപിയെ നേരിടാൻ ഇടതുകക്ഷികളെ ഒപ്പം ചേർക്കണമെന്ന് അസം പിസിസി ഘടകം അടുത്തിടെ ഹൈക്കമാൻഡിനോടു ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു.

സഖ്യസാധ്യതകളെക്കുറിച്ചു സംസ്ഥാനത്തെ കോൺഗ്രസ് – ഇടത് നേതാക്കൾ ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. ബദറുദീൻ അജ്മലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഓൾ ഇന്ത്യ യുണൈറ്റഡ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫ്രണ്ടുമായി (എഐയുഡിഎഫ്) സഖ്യത്തിലേർപ്പെടുന്നതും കോൺഗ്രസിന്റെ പരിഗണനയിലുണ്ട്.

English Summary: After Bengal, congress may tie up with left in Assam also