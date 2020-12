ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ മൂന്നാമത്തേത്, ജാഗ്രതയോടെ രാജ്യങ്ങൾ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ബ്രിട്ടനിലും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലും കണ്ടെത്തിയതിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായ കൊറോണ വൈറസ് വകഭേദം നൈജീരിയയിലും. ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ ഇതു മൂന്നാമത്തെ വകഭേദമാണ്. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.



ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് ഒരു മാസത്തിനിടെ തിരിച്ചെത്തിയ മുഴുവൻ പേരെയും പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാൻ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ നടപടികൾ ശക്തമാക്കി. യുപിയിലും ഡൽഹിയിലും ഇതിനായി പ്രത്യേക സംഘങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചു. മുംബൈയിൽ ജാഗ്രതാ നടപടികൾക്കു തുടക്കമിട്ടു.

കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസത്തിനിടെ 1700 പേർ ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് മുംബൈയിലെത്തി. ഗോവയിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കിടെ മടങ്ങിയെത്തിയ 602 പേരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ബ്രിട്ടനിൽനിന്ന് എത്തുന്നവർക്ക് മേഘാലയ പ്രവേശനം വിലക്കി.

യുകെയിൽ നിന്നെത്തിയ 26 പേർക്കാണ് ഇതുവരെ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇവരിൽ പുതിയ വൈറസ് വകഭേദം ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നെത്തി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച ആന്ധ്ര സ്വദേശിനി അധികൃതരുടെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് നാട്ടിലേക്കു പോയ സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഡൽഹി വിമാനത്താവളം വഴി 21ന് എത്തിയ സ്ത്രീയാണ് ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നു ട്രെയിൻ മാർഗം ആന്ധ്രയിലെത്തിയത്.

രാജ്യങ്ങൾ ജാഗ്രതാ നടപടികൾ ശക്തമാക്കി. ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നെത്തി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ ഒരാളിൽ പുതിയ വൈറസ് കണ്ടെത്തിയതായി സിംഗപ്പൂർ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

∙ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തണുപ്പ്

കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ ക്രിസ്മസ്– പുതുവത്സരാഘോഷങ്ങൾക്ക് പല രാജ്യങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തി.



ബ്രിട്ടൻ–പുതിയ വൈറസ് വകഭേദത്തിന്റെ ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ നാളെ മുതൽ അതിശക്തമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ.

മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ–രാജ്യാതിർത്തി കടന്നുള്ള ക്രിസ്മസ് ഷോപ്പിങ്ങിനു തടയിടാൻ സ്വീഡൻ ഡെൻമാർക്കുമായുള്ള അതിർത്തി അടച്ചു. അയർലൻഡിൽ ഗതാഗത നിരോധനം താൽക്കാലികമായി നീക്കി. ഇറ്റലിയിൽ ദേശീയ ലോക്ഡൗൺ വീണ്ടും. ജർമനിയിൽ ജനുവരി 10 വരെ അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കും.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക– ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വലിയ ആൾക്കൂട്ടം പാടില്ലെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി പൗരൻമാരോട് അഭ്യർഥിച്ചു.

ഓസ്ട്രേലിയ–സിഡ്നിയിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം തടയാനായി ജനങ്ങളോട് അധികം പുറത്തിറങ്ങരുതെന്ന് നിർദേശം. പള്ളികളിൽ പ്രാർഥനയ്ക്കു പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാനും ഉത്തരവുണ്ട്.

ഇസ്രയേൽ–ബെത്‌ലഹേമിൽ ക്രിസ്മസിനോട് അനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ഘോഷയാത്രകളിൽ ജനപങ്കാളിത്തം കുറഞ്ഞു. ഇസ്രയേലിൽ ഈ ഞായറാഴ്ച മുതൽ മൂന്നാം ലോക്ഡൗൺ. നിയന്ത്രണങ്ങൾ 14 ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കും.

ശ്രീലങ്ക–തലസ്ഥാനമായ കൊളംബോയ്ക്കു സമീപമുള്ള 3 പട്ടണങ്ങളിൽ ഇന്നലെ ലോക്ഡൗൺ ഏർപ്പെടുത്തി.

തായ്‌ലൻഡ്–പുതുവത്സര സീസണിൽ കൂടുതൽ വിനോദസഞ്ചാരികളെ സ്വീകരിക്കാനായി ടൂറിസം മേഖല ഉണർന്നെങ്കിലും പുതുതായി ആയിരത്തോളം കേസുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചത് കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കു വഴിവച്ചു.

ലബനൻ–സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും ഓഗസ്റ്റിലെ ത‌ുറമുഖ സ്ഫോടനവും കാരണം തളർച്ചയിലായ ലബനൻ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവു പ്രഖ്യാപിച്ചു.

