ശ്രീനഗർ ∙ കശ്മീരിലെ ബാരാമുള്ളയിൽ സുരക്ഷാസേനയുമായുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ 2 ഭീകരർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ കീരി പ്രദേശത്ത് ഭീകരരുടെ ഒളിത്താവളം കണ്ടെത്തിയ സുരക്ഷാസേന അവിടം വളഞ്ഞപ്പോൾ ഭീകരർ വെടിവച്ചു. തുടർന്നാണ് ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായത്.

English Summary: Two terrorists gunned down in Baramulla