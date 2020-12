ഗുജറാത്തിൽ മുതിർന്ന ബിജെപി എംപി പാർട്ടിവിട്ടു

ബറൂച്ച് (ഗുജറാത്ത്)∙ ബിജെപി എംപിയും മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ മൻസുഖ് വാസവ പാർട്ടി വിട്ടു. പാർലമെന്റ് ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ എംപി സ്ഥാനവും രാജിവയ്ക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നർമദ ജില്ലയിലെ 121 ജില്ലകളെ പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശമായി പ്രഖ്യാപിച്ച കേന്ദ്ര വനം, പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നടപടി പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് അദ്ദേഹം കത്തെഴുതിയിരുന്നു.

ബറൂച്ചിൽ നിന്ന് 6 തവണ എംപിയായി ജയിച്ച വാസവ, ഒന്നാം മോദി സർക്കാരിൽ ആദിവാസി ക്ഷേമവകുപ്പ് സഹമന്ത്രിയായിരുന്നു. തന്റെ തെറ്റുകൾ കാരണം പാർട്ടിയുടെ പ്രതിഛായയ്ക്ക് പോറലേൽക്കാതിരിക്കാനാണ് രാജിവയ്ക്കുന്നത് എന്ന് ഗുജറാത്ത് ബിജെപി പ്രസിഡന്റ് സി.ആർ.പാട്ടീലിന് അയച്ച കത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

വാസവയുടെ രാജിക്കത്ത് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണു ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടതെന്നു പറഞ്ഞ ബിജെപി വക്താവ് ഭരത് പാണ്ഡ്യ, മുതിർന്ന നേതാവായ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കുമെന്നും സൂചിപ്പിച്ചു.

English Summary: Former Union Minister From Gujarat MB Vasava Resigns From BJP