കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലികൾക്ക് അടുത്ത വർഷം മുതൽ ഓൺലൈൻ സിഇടി

ന്യൂഡൽഹി ∙ കേന്ദ്ര സർവീസിലെ ചില വിഭാഗം തസ്തികകളിലേക്കുള്ള നിയമനത്തിനു പരിഗണിക്കുന്നതിനുള്ള പൊതു യോഗ്യതാ പരീക്ഷ (സിഇടി) അടുത്ത വർഷം മുതൽ ഓൺലൈനായി നടത്തുമെന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിങ് അറിയിച്ചു.

നാഷനൽ റിക്രൂട്മെന്റ് ഏജൻസി (എൻആർഎ) നടത്തുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് രാജ്യത്ത് എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഒരു പരീക്ഷാ കേന്ദ്രമെങ്കിലും കാണും. ഗ്രൂപ്പ് ബി, ഗ്രൂപ്പ് സി (നോൺ ടെക്നിക്കൽ) തസ്തികകളിലേക്കുള്ള നിയമനത്തിനാണ് ഓൺലൈൻ സിഇടി നടത്തുക. പ്രാഥമിക സിലക‍്ഷനാണിത്.

എൻആർഎ നൽകുന്ന ചുരുക്കപ്പട്ടികയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാഫ് സിലക‍്ഷൻ കമ്മിഷൻ, സ്റ്റേറ്റ് സിലക‍്ഷൻ ബോർഡുകൾ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്കിങ് പഴ്സനേൽ സിലക‍്ഷൻ എന്നിവ ഓരോ മേഖലയിലും ബാക്കി നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി നിയമനം നടത്തും.

