നഷ്ടക്കണക്കോടെ എൻഡിഎ; നേട്ടമുണ്ടാക്കി ബിജെപി: രജനിയുടെ പ്രഖ്യാപനം തിരിച്ചടി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ബിജെപിക്ക് നേട്ടവും ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിന് (എൻഡിഎ) കോട്ടവും– 2020 ന്റെ നീക്കിയിരിപ്പിനെ ഇങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. സർക്കാരിന്റെ ഉദാരവൽക്കരണ അജൻഡയുടെ ഭാഗമായി ലേബർ കോഡുകൾ പാസാക്കിയെങ്കിലും അവയുടെ ചട്ടങ്ങളെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. കാർഷിക നിയമങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള സമരം അവസാനിക്കാത്തത് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടന മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതിനുൾപ്പെടെ കാരണമായി.

ഡൽഹിയിൽ പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെയുള്ള സമരത്തിലാണ് വർഷം തുടങ്ങിയത്. വർഷം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഡൽഹി അതിർത്തിയിൽ കാർഷിക നിയമങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള സമരം ശക്തമായി തുടരുന്നു. രണ്ടു വിഷയങ്ങളും സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുമാണ്. രണ്ടിലും സമരത്തിനുള്ള മൗലികാവകാശം കോടതി എടുത്തുപറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്.

വിജയിച്ച് ബിജെപി

മധ്യപ്രദേശിൽ ഭരണം തിരിച്ചുപിടിച്ചു, ബിഹാറിൽ പ്രബലകക്ഷിയായി ഭരണത്തുടർച്ച സാധ്യമായി, വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വിജയമുണ്ടായി. ദേശീയതലത്തിൽ ഒന്നിച്ചുനിൽക്കാനുള്ള പ്രതിപക്ഷ ശ്രമങ്ങൾ വിജയിക്കുന്നുമില്ല. അതൊക്കെയും പാർട്ടിക്കു പുതിയ അധ്യക്ഷനെ ലഭിച്ച വർഷത്തെ വിജയങ്ങളെന്നാണ് ബിജെപിയുടെ വിലയിരുത്തൽ. ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി പിൻവലിച്ചത് രാഷ്ട്രീയ അജൻഡയുടെ വിജയമായി ബിജെപി അവകാശപ്പെടുന്നു.

ദുർബലം എൻഡിഎ

ബിജെപിയുമായി അധികാരം പങ്കിടാനില്ലെന്ന് അണ്ണാഡിഎംകെയും രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കില്ലെന്ന് രജനീകാന്ത് വ്യക്തമാക്കിയതുമാണ് ബിജെപിക്കും എൻഡിഎയ്ക്കും ഉണ്ടായ പുതിയ തിരിച്ചടി. കാർഷിക നിയമങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് അകാലി ദളും ആർഎൽപിയും മുന്നണി വിട്ടു, ബിഹാർ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകാലത്ത് മുന്നണിവിട്ട എൽജെപി ഇപ്പോൾ എവിടെയെന്നു വ്യക്തമല്ല.

ഹരിയാനയിലെ സർക്കാരിനെ നിലനിർത്തുന്ന ജെജെപിയിലും ബിജെപിക്കെതിരെ ശബ്ദങ്ങളുണ്ട്. ബംഗാളിൽ ഗൂർഖ ജനമുക്തി മോർച്ച ബിജെപിയുമായുള്ള സഹകരണം അവസാനിപ്പിച്ച് തൃണമൂൽപക്ഷത്തായി. എൻഡിഎകക്ഷികളും അത്യാവശ്യഘട്ടങ്ങളിൽ പാർലമെന്റിൽ സർക്കാരിനെ പിന്തുണച്ചിരുന്നവരും പോകുമ്പോഴും സർക്കാരിനു ഭീഷണിയില്ലെന്നതാണ് ബിജെപിയുടെ ധൈര്യം.

രാജ്യാന്തര നഷ്ടം

കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടന നടത്താൻ ഈ വർഷം പല തവണ ആലോചിച്ചതാണ്. സഖ്യകക്ഷികൾ വിട്ടുപോയതുൾപ്പെടെയുള്ള ഒഴിവുകൾ നികത്താനുണ്ട്. പൗരത്വ നിയമം, കശ്മീർ പ്രത്യേക പദവി ഒഴിവാക്കൽ, കാർഷിക നിയമങ്ങൾ എന്നിവ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ വിമർശിക്കപ്പെട്ടത് സർക്കാരിന് നയതന്ത്രപരമായ നഷ്ടങ്ങളുണ്ടാക്കി. യുഎസിൽ ഡോണൾഡ് ട്രംപിനുണ്ടായ പരാജയം മോദി സർക്കാരിന്റെയും നഷ്ടമാണ്. അതിർത്തിയിൽ ചൈനയുമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇനിയും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. മേഖലാ സമഗ്ര സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്ത (ആർസിഇപി) കരാർ ഇന്ത്യയില്ലാതെ ഒപ്പുവയ്ക്കപ്പെട്ടു.

English Summary: Loss for NDA but gain for BJP