തൊഴിൽ നിയമ പരിധിയിൽ ‘വർക്ക് ഫ്രം ഹോം’

ന്യൂഡൽഹി ∙ ‘വർക്ക് ഫ്രം ഹോം’ ഇനി ഒൗപചാരികമായി തൊഴിൽ നിയമ പരിധിയിൽ. സേവന മേഖലയിലെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു ബാധകമാകുന്ന തൊഴിൽ ക്രമീകരണ വ്യവസ്ഥകളുടെ (സ്റ്റാൻഡിങ് ഓർഡേഴ്സ്) കരടിലാണ് ‘വർക്ക് ഫ്രം ഹോം’ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്.



സേവന, ഉൽപാദന, ഖനന മേഖലകൾക്കുള്ള സ്റ്റാൻഡിങ് ഓർഡേഴ്സിന്റെ കരടുകൾ കേന്ദ്ര തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

30 ദിവസത്തേക്ക് അഭിപ്രായങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചശേഷം അന്തിമ രൂപംനൽകും. തൊഴിലുടമ തീരുമാനിക്കുന്ന കാലയളവിലേക്ക്, നിയമന വ്യവസ്ഥയുടെ അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലുടമയും തൊഴിലാളിയും തമ്മിലുള്ള കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം അനുവദിക്കാമെന്ന് കരടിൽ പറയുന്നു.

കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയോടെയാണ് പല സ്ഥാപനങ്ങളും വർക്ക് ഫ്രം ഹോം സംവിധാനത്തിലേക്കു കടന്നത്.

ഇതിന് നിയമങ്ങളുടെ പിൻബലത്തോടെ ഒൗപചാരിക സ്വഭാവം നൽകുകയാണ് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. രാജ്യാന്തര തൊഴിൽ സംഘടനയുടെ (ഐഎൽഒ) പഠനമനുസരിച്ച്, കോവിഡിനു മുൻപുതന്നെ ആഗോളതലത്തിൽ 26 കോടി പേരെങ്കിലും സ്ഥിരമായി വർക്ക് ഫ്രം ഹോം സംവിധാനത്തിലുള്ളവരാണ്.

തൊഴിൽ രംഗത്തുള്ളതിൽ 18 ശതമാനത്തിനെങ്കിലും ഈ രീതി സ്വീകരിക്കാനാവുമെന്നും ഐഎൽഒ പറയുന്നു.

Content Highlights: Work from home included in new employment acts