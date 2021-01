ഏഴാം ചർച്ചയും പരാജയം, എട്ടിന് വീണ്ടും ചർച്ചയ്ക്കു ക്ഷണം; കർഷക തീരുമാനം ഇന്ന്

ന്യൂഡൽഹി ∙ കർഷക പ്രക്ഷോഭത്തിനു പരിഹാരം തേടി കേന്ദ്ര സർക്കാരും 40 കർഷക സംഘടനകളും തമ്മിൽ നടത്തിയ ഏഴാം ചർച്ചയും പരാജയം. 3 വിവാദ കൃഷിനിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പ് നൽകാൻ കേന്ദ്രം വിസമ്മതിച്ചതോടെ നാലര മണിക്കൂർ നീണ്ട ചർച്ച വഴിമുട്ടി.

ഈ മാസം എട്ടിനു വീണ്ടും ചർച്ചയ്ക്കു കേന്ദ്രം ക്ഷണിച്ചെങ്കിലും പ്രതികരണമറിയിക്കാതെ വൈകിട്ട് ആറരയോടെ കർഷകർ വിജ്ഞാൻ ഭവനിൽനിന്നു മടങ്ങി. ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ സംഘടനകൾ ഇന്നു ഡൽഹി – ഹരിയാന അതിർത്തിയിലെ സിംഘുവിൽ യോഗം ചേരും.

വായു മലിനീകരണത്തിന്റെ പേരിലുള്ള ശിക്ഷാ നടപടികൾ ഒഴിവാക്കാനും വൈദ്യുതി സബ്സിഡി തുടരാനും തീരുമാനിച്ച് കർഷകരെ ഒരുപരിധി വരെ അനുനയിപ്പിക്കുന്നതിൽ കഴിഞ്ഞ ചർച്ചയിൽ വിജയിച്ച കേന്ദ്രം പക്ഷേ, ഇന്നലെ വീണ്ടും അവരുടെ ശത്രുപക്ഷത്തായി. നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കാൻ തയാറാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പ്രക്ഷോഭം ശക്തമാക്കുമെന്നു കർഷകർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ രാജ്പഥിൽ ട്രാക്ടറുകൾ നിരത്തി സമാന്തര പരേഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കടുത്ത പ്രക്ഷോഭ നടപടികൾക്കു സജ്ജമാണെന്നും മഞ്ഞും മഴയും തങ്ങൾക്കു പ്രശ്നമല്ലെന്നും കർഷകർ വ്യക്തമാക്കി.

ഗാസിപുര്‍ അതിര്‍ത്തിയില്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ഐക്യദാഢ്യവുമായി എത്തിയ ബിനോയ് വിശ്വം എംപി. ചിത്രം: മനോരമ

∙ ‘3 നിയമങ്ങളിലെ വ്യവസ്ഥകൾ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യാനാണു ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചത്. നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കണമെന്നു കർഷകർ ശഠിച്ചതിനാൽ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനു സാധിച്ചില്ല.’ – നരേന്ദ്ര സിങ് തോമർ, കേന്ദ്ര കൃഷി മന്ത്രി

English Summary: Seventh round of talks between Centre and farmers