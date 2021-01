ഹൈടെക്കാകും; വൻ മാറ്റങ്ങൾക്ക് ടെക്നോളജി

സാമൂഹിക അകലത്തിന്റെ കാലത്ത് വെർച്വലായി നമ്മെ അടുപ്പിച്ച ടെക്നോളജിയിൽ പുതുവർഷത്തിലും വൻ മാറ്റങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നു

5ജി കുതിപ്പിലേക്ക്

കണക്ടിവിറ്റിയാണ് എല്ലാറ്റിനും അടിസ്ഥാനമെന്ന തിരിച്ചറിവ് 5ജി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വരവു വേഗത്തിലാക്കും. 4ജി നെറ്റ്‌വർക്കിനെക്കാൾ 20 ഇരട്ടിയാകും വേഗം. വലിയ ഫയലുകൾ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ കൈമാറാനാകും. ഉയർന്ന ബാൻഡ്‌വിഡ്ത് ഉള്ളതിനാൽ, കൂടുതൽ പേർ ഉപയോഗിക്കുന്നതനുസരിച്ചു വേഗം കുറയാനുള്ള സാധ്യത ചുരുക്കം.

എന്തൊരു റിയാലിറ്റി

വർക് ഫ്രം ഹോമും ഓൺലൈൻ ക്ലാസും വ്യാപകമായതോടെ വിഡിയോ കോൺഫറൻസിനപ്പുറത്തേക്കു ജോലിയും ക്ലാസ്റൂം അനുഭവവും ഉയർത്താൻ വെർച്വൽ സംവിധാനങ്ങൾ കരുത്തുനേടും. ഒരു പ്രോജക്ടിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായി ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കു വെർച്വലായി ഒരുമിച്ചു ചർച്ച നടത്താനാകുന്ന വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി(വിആർ)യിലും ഓൺലൈൻ ക്ലാസിനെ യഥാർഥ ക്ലാസ്മുറിയെക്കാൾ സമ്പുഷ്ടമാക്കാൻ കെൽപുള്ള ഓഗ്‌മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി(എആർ)യിലും വമ്പൻ പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരും. ആൾക്കൂട്ടം ഒഴിവാക്കി സമ്മേളനങ്ങൾ നടത്താൻ മിക്സഡ് റിയാലിറ്റി(എംആർ) സഹായിക്കും.

കൂട്ടായി ഐഒടി

വീട്ടിലെ സംവിധാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് (ഐഒടി) സംവിധാനത്തിന്റെ പിന്തുണ കൂടുതൽ ലഭിക്കും. സ്കൂളും ഓഫിസുമെല്ലാം വീട്ടിൽത്തന്നെയാകുമ്പോൾ വീട്ടുകാരെപ്പോലെതന്നെ ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ തമ്മിലും ആശയവിനിമയം സുഗമമാകണം. ഒരേ വൈഫൈക്കു കീഴിലെ ഫോണും കംപ്യൂട്ടറും സ്മാർട് ടിവിയും ഉള്ളടക്കം പങ്കിടുന്നത് ഇന്നു പുതുമയല്ല.

ഇതേ ആശയവിനിമയം ഫ്രിജും വാഷിങ് മെഷീനും ലൈറ്റുകളും തമ്മിലാകുമ്പോൾ ഇവയുടെ നിയന്ത്രണം നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിനു ക്രമീകരിക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര സംവിധാനത്തിലാകും. കൂടുതൽ ഉപകരണങ്ങൾ സ്മാർട്ടാകുകയും 5ജി കണക്ടിവിറ്റി ലഭ്യമാകുകയും ചെയ്യുന്നതോടെ ഇന്റർനെറ്റ് പോലെതന്നെ ഐഒടിയും അനിവാര്യമായി മാറും.

ആരോഗ്യം പ്രധാനം

ആരോഗ്യകാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ട്രാക്കിങ് സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതൽ മികവു നേടും. ക്ലൗഡ് അധിഷ്ഠിത ആരോഗ്യ – സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പ്രാധാന്യം നേടും. കയ്യിൽ ധരിക്കുന്ന ഫിറ്റ്നസ് ബാൻഡിനു സമാനമായ വിയറബിൾ ഉപകരണങ്ങൾ വ്യാപകമാകും. ഹൃദയമിടിപ്പും രക്തസമ്മർദവും തത്സമയം രേഖപ്പെടുത്താനും ഇവയിൽ ഗണ്യമായ വ്യത്യാസമുണ്ടായാൽ നാമറിയുംമുൻപു കേന്ദ്രീകൃത ആരോഗ്യസംവിധാനങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും തക്കസമയത്തു പരിചരണം ലഭ്യമാക്കാനും ഇതു സഹായിക്കും.

ഡേറ്റ ചോരില്ല

ഡേറ്റ സുരക്ഷ രാജ്യസുരക്ഷയോളം പ്രധാനമാണെന്ന തിരിച്ചറിവ് രണ്ടാം ബ്ലോക്ചെയിൻ വിപ്ലവത്തിനു വഴിയൊരുക്കും. സർക്കാർ രേഖകളും ആശുപത്രി ഫയലുകളുമെല്ലാം ബ്ലോക്‌‌ചെയിനിൽ സുരക്ഷിതമാകും. ബിറ്റ്‌കോയിൻ ഉൾപ്പെടെ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികൾക്കു വിശ്വാസ്യത വർധിക്കും.

