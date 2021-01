മുൻ ജീവനക്കാരന്റെ ക്ഷേമം അന്വേഷിച്ച് രത്തൻ ടാറ്റ പുണെയിൽ

മുംബൈ ∙ രോഗബാധിതനായി 2 വർഷമായി വീട്ടിൽ കഴിയുന്ന മുൻ ജീവനക്കാരെ കാണാൻ രത്തൻ ടാറ്റ എത്തി. കോവിഡ് ആശങ്കയ്ക്കിടെ മുംബൈയിൽ നിന്നു പുണെയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്താണ് 83 വയസ്സുകാരനായ അദ്ദേഹം ക്ഷേമം അന്വേഷിച്ചത്.

മുൻ ജീവനക്കാരന്റെ സുഹൃത്ത് യോഗേഷ് ദേശായിയാണ് ചിത്രം സഹിതം സന്ദർശന വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്. ‘‘സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരില്ല. മാധ്യമ പ്രതിനിധികളില്ല. പരിവാരങ്ങളില്ല. സമർപ്പിതരായ ജീവനക്കാരോടുള്ള കടപ്പാടു മാത്രം’’ - ചിത്രത്തിനു താഴെ യോഗേഷ് ഇങ്ങനെ കുറിച്ചു.

