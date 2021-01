കുത്തിവയ്പ് യജ്ഞം: മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി മോദി ചർച്ച നടത്തും

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് വാക്സീൻ കുത്തിവയ്പു തുടങ്ങുന്നതിനു മുന്നോടിയായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി ചർച്ചനടത്തും. 11ന് വൈകിട്ടു 4ന് വെർച്വലായി മുഴുവൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരെയും പ്രധാനമന്ത്രി അഭിസംബോധന ചെയ്യുമെന്നാണ് വിവരം.

2 വാക്സീനുകൾക്ക് ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ അനുമതി നൽകിയതിനു പിന്നാലെ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി ചേർന്ന് കുത്തിവയ്പിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തുകയാണ് കേന്ദ്രം. തയാറെടുപ്പു പരിശോധിക്കാൻ രാജ്യവ്യാപകമായി ഇന്നലെ വീണ്ടും ഡ്രൈ റൺ സംഘടിപ്പിച്ചു.

സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തൽ കൂടി പരിഗണിച്ചാകും വാക്സീൻ വിതരണത്തീയതി തീരുമാനിക്കുക. തയാറെടുപ്പ് 13നു മുൻപ് പൂർത്തിയാക്കുമെന്നാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇതിനിടെ, ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി മുതൽ മുൻഗണനാ വിഭാഗത്തിൽ ജനപ്രതിനിധികളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നതു വരെ കൂടുതൽ ആവശ്യങ്ങൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിനു മുന്നിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട‌്. അട‌ിയന്തര സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് എയർ ആബുംലൻസ് സൗകര്യം വേണമെന്ന ആവശ്യവും ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു.

കുത്തിവയ്പു ചെലവുകൾക്കായി സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് 480 കോടി രൂപ അനുവദിക്കും. ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനുമുള്ള വിഹിതം വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം പരിഗണിച്ചായിരിക്കും. കുത്തിവയ്പു പരിപാടിയിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കാൻ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ഡോക്ടർമാർക്കു നിർദേശം നൽകി.

