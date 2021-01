പതാകയിൽ പോരടിച്ച് തരൂരും വരുണും

ന്യൂഡൽഹി ∙ കാപ്പിറ്റോൾ പ്രതിഷേധത്തിൽ ഇന്ത്യൻ പതാകയേന്തി മലയാളിയായ വിൻസന്റ് സേവ്യർ പങ്കെടുത്ത സംഭവത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ശശി തരൂരും ബിജെപിയുടെ വരുൺ ഗാന്ധിയും തമ്മിൽ ട്വിറ്റർ പോര്. പ്രതിഷേധത്തിൽ എന്തിനാണ് ഇന്ത്യൻ പതാകയേന്തുന്നതെന്നും ഇന്ത്യ പങ്കെടുക്കാൻ പാടില്ലാത്ത പോരാട്ടമാണിതെന്നും ട്വിറ്ററിൽ വരുൺ കുറിച്ചു.

ട്രംപ് അനുകൂലികളായ പ്രതിഷേധക്കാരുടെ അതേ മനോഭാവമുള്ള ചില ഇന്ത്യക്കാരുമുണ്ടെന്നായിരുന്നു തരൂരിന്റെ മറുപടി. അഭിമാന പ്രതീകമെന്നതിനേക്കാൾ ആയുധമായാണ് ഇവർ ദേശീയ പതാക ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും തരൂർ പറഞ്ഞു.

നികൃഷ്ട കാര്യങ്ങൾക്കായി ദേശീയപതാക ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇക്കാലത്ത് എളുപ്പമാണെന്നും ജെഎൻയു പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പതാക ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതായും വരുണിന്റെ ട്വീറ്റ് പിന്നാലെയെത്തി. വാഷിങ്ടനിലെ റസ്റ്ററന്റിൽ 2015 ൽ വിൻസന്റും തരൂരും ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രം പുറത്തുവന്നതോടെ വരുൺ വീണ്ടും കുറിച്ചു– ‘അദ്ദേഹം താങ്കളുടെ പ്രിയ സുഹൃത്താണെന്നറിഞ്ഞു. കാപ്പിറ്റോൾ പ്രതിഷേധത്തിനു പിന്നിൽ താങ്കളും സഹപ്രവർത്തകരുമല്ലെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു’.

