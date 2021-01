ചെന്നൈ∙ തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സഖ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നിലപാട് വ്യക്തമാക്കാതെ പിഎംകെ. അണ്ണാ ഡിഎംകെ മന്ത്രിമാർ പിഎംകെ നേതാവ് എസ്. രാംദാസിനെ സന്ദർശിച്ചെങ്കിലും സഖ്യം തുടരുമെന്നു പ്രഖ്യാപിക്കാൻ അദ്ദേഹം തയാറായില്ല.

English Summary: PMK not disclosing stand regarding alliance in tamilnadu assembly election