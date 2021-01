ന്യൂഡൽഹി ∙ വിവാദ കൃഷി നിയമങ്ങൾ പാസാക്കുന്നതിനു മുൻപു കർഷക സംഘടനകളുമായോ വിദഗ്ധരുമായോ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൂടിയാലോചനകൾ നടത്തിയില്ലെന്ന ആരോപണം ശരിവച്ച് വിവരാവകാശ രേഖ പുറത്ത്. ചർച്ച നടന്നതിന്റെ രേഖകൾ കൈവശമില്ലെന്ന് സാമൂഹിക പ്രവർത്തക അഞ്ജലി ഭരദ്വാജ് ഉന്നയിച്ച ചോദ്യത്തിനു കേന്ദ്ര കൃഷി മന്ത്രാലയം മറുപടി നൽകി. ചർച്ചകൾ നടത്താതെ രൂപം നൽകിയ നിയമങ്ങളിൽ ഒട്ടേറെ പോരായ്മകളുണ്ടെന്നാണു കർഷകരുടെ ആരോപണം.

English Summary: No record of consultations on farm laws