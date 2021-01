ബെംഗളൂരു ∙ മന്ത്രിസ്ഥാനം ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി യെഡിയൂരപ്പയ്ക്കെതിരെ കലാപക്കൊടി ഉയർത്തിയ ബിജെപി എംഎൽഎമാർ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത്ഷായെ കണ്ടു പരാതി ഉന്നയിക്കും. ഇന്നും നാളെയും ഷാ കർണാടകയിലുണ്ട്.



ഇതിനിടെ, യെഡിയൂരപ്പയുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറിയായ രേണുകാചാര്യ എംഎൽഎ കർണാടകയുടെ ചുമതലയുള്ള ബിജെപി ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അരുൺ സിങ്ങിനെ ഡൽഹിയിൽ സന്ദർശിച്ച് അതൃപ്തി അറിയിച്ചു.

കോൺഗ്രസ്– ദൾ സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ ബിജെപിയിലേക്കു കൂറുമാറിയെത്തിയവരെ മന്ത്രിമാരാക്കിയതിലാണു പ്രതിഷേധം.

യെഡിയൂരപ്പയുടെ അഴിമതികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ‘രഹസ്യ സിഡി’ കാട്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണു 3 പേർ മന്ത്രിമാരായതെന്ന പാർട്ടി എംഎൽഎയുടെ ആരോപണത്തെ തുടർന്നുള്ള ചർച്ചകളും ചൂടുപുടിക്കുന്നു. സിഡിയിലെ വിവരങ്ങളെന്താണെന്നു വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

English Summary: BJP MLAs to meet Amit Shah to complain against Yediyurappa