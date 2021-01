ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം തുടങ്ങുമ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിമാരും വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചേക്കും. ഇത് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ സമയക്രമമനുസരിച്ച് മാർച്ചിലായിരിക്കും രണ്ടാംഘട്ടം. 50 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവർക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ കുത്തിവയ്പ് ലഭിക്കും. പ്രധാനമന്ത്രിയും മിക്ക മുഖ്യമന്ത്രിമാരും സ്വാഭാവികമായും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും.

Content Highlights: PM Modi likely to get Covid-19 vaccine