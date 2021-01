ദീപ് സിദ്ദുവിനായി തിരച്ചിൽ; 44 പേർക്ക് തിരച്ചിൽ നോട്ടിസ്; പാസ്പോർട്ട് പിടിച്ചെടുക്കും

ന്യൂഡൽഹി ∙ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിലെ സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 44 പേർക്കെതിരെ പൊലീസിന്റെ തിരച്ചിൽ നോട്ടിസ്. ഇവരുടെ പാസ്പോർട്ട് പിടിച്ചെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാൻ കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ദർശൻ പാൽ, രാകേഷ് ടിക്കായത് തുടങ്ങിയവരടക്കം 20 നേതാക്കൾക്കു നോട്ടിസ് അയച്ചു. സംഘർഷമുണ്ടാക്കിയവരുടെ പട്ടിക 3 ദിവസത്തിനകം കൈമാറാനും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ചെങ്കോട്ടയിൽ സിഖ് പതാക ഉയർത്താൻ നേതൃത്വം നൽകിയശേഷം ഒളിവിൽ പോയ പഞ്ചാബി നടൻ ദീപ് സിദ്ദുവിനായും തിരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കി. സിദ്ദുവിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളും പഞ്ചാബിലെ വീട് വിട്ടു.

പൊലീസിന് അഭിനന്ദനം

റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തി‍ൽ ഇരച്ചെത്തിയ കർഷകർക്കു മുന്നിൽ സംയമനം പാലിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അഭിനന്ദിച്ച് പൊലീസ് കമ്മിഷണർ എസ്.എൻ. ശ്രീവാസ്തവ കത്തയച്ചു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

സമാധാന സന്ദേശയാത്ര

റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിലെ സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സിംഘുവിൽ കർഷകർ സമാധാന സന്ദേശയാത്ര നടത്തി. കിസാൻ പരേഡിനായി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെത്തിയ കർഷകർ വീടുകളിലേക്കു മടങ്ങി. എന്നാൽ, നേരത്തേ തന്നെ സമരകേന്ദ്രത്തിലുള്ളവർ അവിടെ തുടരുകയാണ്.

എതിർപ്പുമായി നാട്ടുകാർ

സിംഘുവിനോടു ചേർന്നുള്ള ഭക്ത്‌വർപുർ, ഹമീദ്പുർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ നൂറോളം നിവാസികൾ കർഷകർക്കെതിരെ രംഗത്തുവന്നു. ചെങ്കോട്ടയിൽ സംഘർഷമുണ്ടായ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രക്ഷോഭം അവസാനിപ്പിച്ച് കർഷകർ മടങ്ങണമെന്ന് ഇവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

