പിന്നോട്ടില്ലെന്ന് ടികായത്; പൊലീസ് സംഘം മടങ്ങി: ശശി തരൂരിനെതിരെ രാജ്യദ്രോഹകുറ്റം

ന്യൂഡൽഹി ∙ റിപ്പബ്ലിക് ദിന സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രക്ഷോഭകേന്ദ്രങ്ങളിൽനിന്നു കർഷകരെ ബലംപ്രയോഗിച്ചു ഒഴിപ്പിക്കാൻ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി നടത്തിയ നീക്കത്തിൽ നിന്ന് പൊലീസും കേന്ദ്രസേനയും പിൻമാറി. ഡൽഹി – യുപി അതിർത്തിയിലുള്ള ഗാസിപ്പുരിലെ പ്രക്ഷോഭകേന്ദ്രം ഒഴിപ്പിക്കണമെന്നു ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. പൊലീസും ദ്രുതകർമ സേനയും സ്ഥലത്തെത്തിയെങ്കിലും പിന്നോട്ടില്ലെന്നു കർഷക നേതാവ് രാകേഷ് ടികായത് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഡൽഹി – ഹരിയാന അതിർത്തിയിലെ സിംഘു, തിക്രി എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നും ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള എല്ലാ വഴികളും അടച്ചു.

സംഘർഷങ്ങളുടെ പേരിൽ കർഷക നേതാക്കൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയ 33 എഫ്ഐആറുകളിൽ ചിലതിൽ രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റവും യുഎപിഎയും (നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തന നിരോധന നിയമം) വരെയുണ്ട്. ജില്ല മജിസ്‌ട്രേട്ട് അടക്കമുള്ള ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഗാസിപ്പുരിലെ പ്രക്ഷോഭകേന്ദ്രത്തിനു മുന്നിൽ എത്തിയിരുന്നു. സമരവേദി ഒഴിപ്പിക്കാൻ പൊലീസ് നീക്കം തുടങ്ങിയെന്ന വാർത്തയെത്തിയതോടെ പടിഞ്ഞാറൻ ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്ന് നിരവധി കർ‌ഷകർ എത്തിയതോടെ സമരവേദി സജീവമായി.

സമാധാനപരമായി സമരം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം സുപ്രീം കോടതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നു ഗാസിപ്പുരിൽ വൻ പൊലീസ് സേനയെ സാക്ഷിയാക്കി ടികായത് പറഞ്ഞു. എത്രയും വേഗം ഒഴിയണമെന്നു പൊലീസ് നിർദേശിച്ചപ്പോൾ ഗുണ്ടായിസം വേണ്ടെന്നായിരുന്നു കർഷകരുടെ മറുപടി. ഗാസിപ്പുരിൽ വൈദ്യുതിയും ജലവിതരണവും മുടക്കിയതിനു പിന്നാലെയാണു പ്രദേശം ഒഴിപ്പിക്കാൻ ഉത്തരവിറക്കിയത്. ടികായതിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്കായി കർഷകർ വലയം തീർത്തു. ജലപീരങ്കിയും മറ്റു സന്നാഹങ്ങളെത്തിച്ച പൊലീസ് രാത്രി ഏഴോടെ സമരകേന്ദ്രം പൂർണമായി വളഞ്ഞു. രാത്രി വൈകി അയൽഗ്രാമങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കർഷകർ എത്തി. എന്തു സംഭവിച്ചാലും മുട്ടുമടക്കില്ലെന്ന് രാഷ്ട്രീയ കിസാൻ മഹാസംഘും അഖിലേന്ത്യാ കർഷക സമര ഏകോപന സമിതിയും പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ശശി തരൂരിനും സർദേശായിക്കും എതിരെ രാജ്യദ്രോഹക്കേസ്

റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിലെ സംഘർഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശശി തരൂർ എംപി, മാധ്യമപ്രവർത്തകരായ രാജ്ദീപ് സർദേശായി, മൃണാൾ പാണ്ഡെ, വിനോദ് കെ. ജോസ് എന്നിവർ അടക്കം 8 പേർക്കെതിരെ രാജ്യദ്രോഹക്കേസ്. മധ്യ ഡൽഹിയിൽ കർഷകൻ മരണമടഞ്ഞതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമായ സന്ദേശങ്ങൾ പോസ്റ്റ് െചയ്തെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി യുപി പൊലീസാണു കേസെടുത്തത്.

