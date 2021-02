ജാട്ട് കർഷകർ സംഘടിക്കുന്നു; അമിതാവേശം വേണ്ടിയിരുന്നില്ല: ആശങ്കയിൽ ബിജെപി

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാകേഷ് ടികായത്തിന്റെ കണ്ണീർ പടിഞ്ഞാറൻ യുപിയിലും ഹരിയാനയിലും ജാതിരാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ തിരയിളക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയിൽ ബിജെപി. ഡൽഹി–യുപി അതിർത്തിയിലെ ഗാസിപ്പുരിൽ കർഷകരെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ യുപി സർക്കാർ നടപടിയാരംഭിച്ചപ്പോഴാണ് ഭാരതീയ കിസാൻ യൂണിയൻ നേതാവ് രാകേഷ് ടികായത്ത് കണ്ണീരൊഴുക്കി സമരത്തിൽ ചേരാൻ കർഷകരോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തത്.



ആഹ്വാനമേറ്റെടുത്ത് അടുത്ത ദിവസം യുപിയിലെ മുസഫർപുരിൽ ഒത്തുചേരാൻ മുൻകയ്യെടുത്തത് ജാട്ടുകളാണ്. ഇതാണു ബിജെപിക്കു തലവേദനയാകുന്നത്. രാകേഷിന്റെ സഹോദരൻ നരേഷ് ടികായത്ത് ആണു യോഗം നിയന്ത്രിച്ചത്. സമരത്തിനു യോഗം പൂർണപിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഹരിയാനയിൽ നിന്നുള്ള ജാട്ട് കർഷകരും മുസഫർപുരിലെ സമ്മേളനത്തിനെത്തിയിരുന്നു. നൂറു കണക്കിനു കർഷകർ അതിർത്തികളിലേക്കു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

ഹരിയാനയിൽ ഭരണം നിലനിർത്താൻ ബിജെപിക്ക് ജനനായക് ജനതാപാർട്ടിയെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു. ജാട്ട് ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ജെജെപിക്കും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ദുഷ്യന്ത് ചൗട്ടാലയ്ക്കുംമേൽ കർഷക സമരത്തിന്റെ പേരിൽ ഭരണത്തിൽനിന്നു പിന്മാറാൻ വലിയ സമ്മർദമാണ്. ഐഎൻഎൽഡി നേതാവായ ദുഷ്യന്തിന്റെ അമ്മാവൻ അഭയ്സിങ് ചൗട്ടാല എംഎൽഎ സ്ഥാനം രാജിവച്ച ശേഷം ഗാസിപ്പുർ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദുഷ്യന്ത് കാലുമാറുമോ എന്ന ബിജെപിയുടെ ആശങ്ക അസ്ഥാനത്തല്ല.

കർഷകരെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ യുപി സർക്കാർ നടത്തിയ അമിതാവേശം വേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്നാണ് പാർട്ടി നേതാക്കൾ കരുതുന്നത്. വൈദ്യുതിയും വെള്ളവും വിച്ഛേദിച്ച് കർഷകരെ പുകച്ചു ചാടിക്കാൻ നടത്തിയ ശ്രമത്തിനെതിരെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ വലിയ പ്രതിഷേധമുയർന്നു. ജാട്ട് വികാരം ഇളകിമറിഞ്ഞാൽ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ബിജെപിയുടെ വോട്ടുബാങ്കിന് ഇളക്കം തട്ടും. മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ ഠാക്കൂർ ചായ്‌വ് ജാട്ടുകൾക്കുണ്ടാക്കിയ അസ്വസ്ഥതയും ഇതോടൊപ്പമുണ്ട്.

ഭാരതീയ കിസാൻ യൂണിയൻ നേതാവ് രാകേഷ് ടികായത്ത് (Photo by Sajjad HUSSAIN / AFP)

സിഖ്, ഹിന്ദു ജാട്ടുകൾ തമ്മിൽ കർഷക സമരത്തിന്റെ പേരിലൊരു കൂട്ടായ്മ വന്നാൽ അത് എത്രത്തോളം ദോഷം ചെയ്യുമെന്നതു പാർട്ടി തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഉയർന്ന ജാതിക്കാരായ സമ്പന്ന കർഷകർ പുതിയ നിയമങ്ങളോടു കാണിക്കുന്ന വിമുഖതയും പ്രശ്നമാണ്. വിഷയം കൈവിട്ടു പോകാതിരിക്കാനുള്ള തീവ്രശ്രമത്തിലാണു ബിജെപി. ഖാപ് പഞ്ചായത്ത് തലവന്മാരെയും പാർട്ടിയിലെ ജാട്ട് നേതാക്കളെയും ഉപയോഗിച്ച് സമുദായത്തിന്റെ ആശങ്ക പരിഹരിക്കാൻ പാർട്ടി ശ്രമം തുടങ്ങി.

English Summary: BJP wary after Jats answer protest call in UP, Haryana