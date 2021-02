കർഷക സമരത്തെ പിന്തുണച്ച് ഗായിക റിയാന, പരിസ്ഥിതി നായിക ഗ്രേറ്റ

‘നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതേക്കുറിച്ചു സംസാരിക്കാത്തത്?’– കർഷക പ്രക്ഷോഭവേദികളിൽ ഇന്റർനെറ്റ് റദ്ദാക്കിയ വാർത്ത ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ച് പോപ്പ് ഗായിക റിയാന ഉന്നയിച്ച ചോദ്യം തിരികൊളുത്തിയത് ചേരിതിരിഞ്ഞുള്ള ട്വിറ്റർ പോരിന്. റിയാനയെ വിഡ്ഢിയെന്നു വിശേഷിപ്പിച്ച ബോളിവുഡ് നടി കങ്കണ റനൗട്ട്, പ്രക്ഷോഭം നടത്തുന്നവർ കർഷകരല്ലെന്നും ഇന്ത്യയെ വിഭജിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഭീകരരാണെന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തി.

റിയാന പങ്കുവച്ച വാർത്ത ഏറ്റുപിടിച്ച സ്വീഡിഷ് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തക ഗ്രേറ്റ ട്യുൻബെർഗ് കർഷകരോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുവെന്ന് ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. ഇതോടെ, റിയാന, ഗ്രേറ്റ എന്നിവർക്കെതിരെ കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാരും ബോളിവുഡ്, കായിക താരങ്ങളും രംഗത്തുവന്നു.

പ്രക്ഷോഭം തീർക്കാൻ സർക്കാർ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതെ പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ നടത്തുന്ന പ്രസ്താവനകൾ നിരുത്തരവാദപരമാണെന്നു വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ഇത്തരം പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുന്നതിനു മുൻപ് വസ്തുതകൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്നും വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇതു ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ചും വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങൾക്കെതിരെ ഇന്ത്യ ഒറ്റക്കെട്ടാണെന്നു കുറിച്ചും ബോളിവുഡ് നടൻമാരായ അക്ഷയ് കുമാർ, അജയ് ദേവ്ഗൺ, സുനിൽ ഷെട്ടി, അനുപം ഖേർ, സംവിധായകൻ കരൺ ജോഹർ തുടങ്ങിയവർ രംഗത്തുവന്നു.

മന്ത്രിമാരായ നിർ‌മല സീതാരാമൻ, ഹർദീപ് സിങ് പുരി തുടങ്ങിയവരും വാർത്താക്കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ചു. റിയാനയുടെ വാക്കുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് പ്രക്ഷോഭം ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യമാണെന്നു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി മറുപടി നൽകി. ഇന്ത്യയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ ബാഹ്യശക്തികൾക്ക് കാഴ്ചക്കാരാകാം, പങ്കാളികാനാകാനാകില്ലെന്നും രാജ്യം ഒരുമിച്ചു നിൽക്കണമെന്നും സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

English Summary: Akshay Kumar, Ajay Devgn stand by Centre as India takes on Rihanna over support to farmers' protest