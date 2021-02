മോദിയുടെ കഴിവുകേട്; രാജ്യം അപകടത്തിൽ എന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യം അപകടകരമായ സ്ഥിതിയിലാണെന്നും കർഷക പ്രക്ഷോഭം, ചൈനീസ് അതിക്രമം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കു കെൽപില്ലെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. ‘കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കഴിവില്ലായ്മ ദിനംപ്രതി പുറത്തുവരികയാണ്. രാജ്യത്തിനു കരുത്തുറ്റ നേതൃത്വമില്ല.

കഴിവുകെട്ട സർക്കാരിനു കീഴിൽ രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും സമാധാനാന്തരീക്ഷവും അതിർത്തി സുരക്ഷയും അവതാളത്തിലായി. കോവിഡ് വലിയ ദുരന്തമുണ്ടാക്കുമെന്നു കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ എല്ലാവരും പരിഹസിച്ചു. രാജ്യം അപകടത്തിലാണെന്നു ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു. ഇനിയെങ്കിലും മോദി ഉണർന്നു പ്രവർത്തിക്കണമെന്നു രാഹുൽ പറഞ്ഞു.

English Summary: India's reputation has taken 'massive hit': Rahul Gandhi on farmers' protest