കർഷക സമരം: നന്ദിപ്രമേയ ചർച്ചയിൽ ഉന്നയിക്കാം

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാഷ്ട്രപതിയുടെ പ്രസംഗത്തിന്മേലുള്ള നന്ദിപ്രമേയം രാജ്യസഭ 15 മണിക്കൂർ ചർച്ച ചെയ്യും. കർഷക സമരവും കർഷക ബില്ലുകളും സംബന്ധിച്ചു പ്രതിപക്ഷത്തിനു പറയാനുള്ളതു കൂടി ചർച്ചയ്ക്കിടയിൽ പറയാമെന്ന് സർക്കാരും പ്രതിപക്ഷവും തമ്മിൽ ധാരണയിലെത്തിയതായി അധ്യക്ഷൻ എം. വെങ്കയ്യ നായിഡു പറഞ്ഞു. കർഷക സമരത്തെ മറ്റൊരു ഷഹീൻബാഗാക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് നന്ദിപ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച ബിജെപി അംഗം ഭുവനേശ്വർ കാലിത പറഞ്ഞു.

നന്ദിപ്രമേയത്തെ ബിജെപി അംഗം വിജയ്പാൽ സിങ് തോമർ പിന്താങ്ങി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും സഭയിലുണ്ടായിരുന്നു. പ്രമേയത്തിന് 118 ഭേദഗതികൾ പ്രതിപക്ഷം നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സഭയുടെ നടുത്തളത്തിലേക്കു വന്നു ബഹളമുണ്ടാക്കിയ ആം ആദ്മി എംപിമാരായ സഞ്ജയ് സിങ്, സുശീൽകുമാർ ഗുപ്ത, എൻ.ഡി. ഗുപ്ത എന്നിവരെ ഒരു ദിവസത്തേക്കു പുറത്താക്കി.

