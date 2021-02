റിപ്പബ്ലിക് ദിന അക്രമം: ഹർജി സ്വീകരിക്കാതെ സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിലെ ട്രാക്ടർ റാലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അക്രമങ്ങളിൽ അന്വേഷണമാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജികൾ പരിഗണിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി വിസമ്മതിച്ചു. കേന്ദ്ര സർക്കാർ അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും ഹർജിക്കാർക്ക് സർക്കാരിനു നിവേദനം നൽകാമെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.എ. ബോബ്ഡെ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു.

നിയമം അതിന്റെ വഴി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞതായി പത്രത്തിൽ വായിച്ചെന്നും അതിനർഥം അന്വേഷണം നടക്കും എന്നാണെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞു. ഒരു വശം മാത്രമാവും സർക്കാർ കേൾക്കുകയെന്ന് അഭിഭാഷകരിലൊരാൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ, അത്തരം ആശങ്കകൾ വേണ്ടെന്നു കോടതി മറുപടി നൽകി.

English Summary: Supreme Court did not accept petition regarding republic day violence