വഴി നീളെ സ്വീകരണം; വലതുകാൽവച്ച് ശശികല സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക്

ചെന്നൈ ∙ കാറിൽ അണ്ണാഡിഎംകെ കൊടി, പൊലീസിനെ അമ്പരപ്പിച്ച് ഇടയ്ക്കു കാറു മാറ്റം, തീപിടിത്തം, ക്ഷേത്ര ദർശനങ്ങൾ– 4 കൊല്ലത്തെ ജയിൽ ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞു വി.കെ.ശശികല ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്നു ചെന്നൈയിലെത്തിയത് നാടകീയതയോടെ. ആയിരങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത അൻപതോളം സ്വീകരണങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി, നൂറു കണക്കിനു വാഹനങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെയുള്ള യാത്ര, പുറത്താക്കപ്പെട്ട അണ്ണാ ഡിഎംകെ മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുടെ പുതിയ ശക്തിപ്രകടനമായി. യാത്രയ്ക്കിടെ, ജയിലിൽ നിന്നിറങ്ങിയതിനു ശേഷമുള്ള ആദ്യ പ്രസ്താവനയിൽ എതിരാളികൾക്കും ആരാധകർക്കുമുള്ള സന്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു: ‘ഞാൻ സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലുണ്ടാകും. വ്യക്തിതാൽപര്യങ്ങൾ മാറ്റിവച്ച് ഒരമ്മ പെറ്റ മക്കളെപ്പോലെ ഒരുമിച്ചു നിൽക്കണം. വൈകാതെ എല്ലാം വിശദമായി പറയാം’

ജ്യോതിഷികൾ കുറിച്ചു നൽകിയ ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ, രാവിലെ 7.30നാണു ശശികല ബെംഗളൂരുവിലെ റിസോർട്ടിൽ നിന്നു പുറപ്പെട്ടത്. ജയലളിതയുടെ ചിത്രത്തിൽ പൂക്കളർപ്പിച്ച ശേഷമായിരുന്നു യാത്ര. പച്ച സാരിയും ഷാളുമണിഞ്ഞ്, ജയലളിത ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ലാൻഡ് ക്രൂസർ കാറിന്റെ മുൻ സീറ്റിലേക്ക്. കേസിലെ കൂട്ടുപ്രതിയും സഹോദര ഭാര്യയുമായ ഇളവരശി പിൻ സീറ്റിൽ. ബന്ധുക്കളും അനുയായികളും പിന്നിലെ കാറുകളിൽ. ആരതിയുഴിഞ്ഞും കുമ്പളങ്ങയുടച്ചും അനുയായികൾ ‘ചിന്നമ്മയെ’ വരവേറ്റു. അന്തരീക്ഷത്തിൽ ‘ത്യാഗത്തലൈവി ചിന്നമ്മ വാഴ്ക’ വിളികൾ. സർക്കാരിന്റെ സമ്മർദത്തിനു വഴങ്ങാൻ മനസ്സില്ലെന്ന നിലപാടുമായി മുന്നിൽ അണ്ണാഡിഎംകെ കൊടി പാറി.

തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയിലെത്തുന്നതിനു തൊട്ടുമുൻപ് ആദ്യ ട്വിസ്റ്റ്. കാറിൽ കൊടി പാടില്ലെന്ന നിർദേശവുമായി പൊലീസ്. കോടതിയിൽ കേസ് നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ വിലക്ക് ബാധകമല്ലെന്നു അഭിഭാഷകൻ രാജ സെന്തൂർ പാണ്ഡ്യൻ പൊലീസിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനിടെ ശശികല മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന അണ്ണാഡിഎംകെ സൂളഗിരി യൂണിയൻ സെക്രട്ടറിയുടെ ഇന്നോവ കാറിലേക്കു മാറി. അതിനു മുന്നിലും കൊടിയുണ്ടായിരുന്നു. അണ്ണാഡിഎംകെ പ്രവർത്തകന്റെ കാറിൽ പാർട്ടി പതാക കെട്ടുന്നത് എന്തു പറഞ്ഞു തടയും?

ചിന്നമ്മ ഇനി തലൈവി: ബെംഗളുരുവിൽ നിന്ന് ചെന്നൈയിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ വി.കെ.ശശികലയ്ക്കു ഹൊസൂരിൽ നൽകിയ സ്വീകരണം.

അതിർത്തി കടന്നതോടെ അണ്ണാഡിഎംകെ, അമ്മ മക്കൾ മുന്നേറ്റ കഴകം പതാകകളുമായി ആയിരങ്ങൾ റോഡിൽ നിറഞ്ഞു. മുൻസീറ്റിൽ അമർന്നിരുന്ന്, തൊഴുത്, വലതു കൈ വിരലുകളാൽ വിജയ മുദ്ര കാണിച്ചു ‘ജയ മോഡലിൽ’ ശശികല അഭിവാദ്യം ചെയ്തു. ഹൊസൂരിലെ മുത്തുമാരിയമ്മൻ ക്ഷേത്രം, കൃഷ്ണഗിരിയിലെ മഹാപ്രത്യംഗര ദേവി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ദർശനം നടത്തി. കൃഷ്ണഗിരി, വെല്ലൂർ, തിരുപ്പത്തൂർ, തിരുവള്ളൂർ, കാഞ്ചീപുരം ജില്ലകളിലെ സ്വീകരണം കഴിഞ്ഞു ചെന്നൈയിലെത്തിയപ്പോൾ രാത്രി വൈകി. കൃഷ്ണഗിരി ടോൾ ഗേറ്റിൽ സ്വീകരണത്തിനായി പടക്കങ്ങൾ നിറച്ചു കാത്തിരുന്ന 2 കാറുകൾക്കു തീപിടിച്ചതു കുറച്ചുനേരം പരിഭ്രാന്തി പരത്തി.

English Sumamry :VK Sasikala says she will be involved in active politics on her return to TN