നന്ദിപ്രമേയ ചർച്ച: ലോക്സഭയിലും സഹകരിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം

ന്യൂഡൽഹി ∙ നന്ദിപ്രമേയ ചർച്ചയ്ക്കു രാജ്യസഭയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മറുപടി പറഞ്ഞതിനു പിന്നാലെ ലോക്സഭയിലും ചർച്ചയിൽ സഹകരിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷ തീരുമാനം. ഇന്നലെ ലോക്സഭ ആരംഭിച്ചയുടൻ പ്രത്യേക ചർച്ച ആവശ്യപ്പെട്ടു പ്രതിപക്ഷം ബഹളമുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. തുടർന്ന് ഒരു മണിക്കൂറോളം സഭ നിർത്തിവച്ചു. പിന്നീട് മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ്ങിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ യോഗത്തിൽ നന്ദിപ്രമേയ ചർച്ചയിൽ സഹകരിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷനേതാക്കൾ തീരുമാനിച്ചു.

പ്രതിപക്ഷം സഭയുടെ അന്തസ്സു പാലിക്കണമെന്നു രാജ്നാഥ് പറഞ്ഞു. രാഹുൽഗാന്ധിയും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു. ഒരാഴ്ചയോളം പ്രതിഷേധം പ്രകടിപ്പിച്ചുവെന്നും ഏകപക്ഷീയമായി പ്രമേയം പാസാക്കുന്നതു തടയാനും ചർച്ചയിൽ വിഷയങ്ങളുന്നയിക്കാനും തീരുമാനിച്ചെന്ന് കോൺഗ്രസ് ചീഫ് വിപ്പ് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് പറഞ്ഞു.

എതിരഭിപ്രായം പറയുന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരെയും കലാകാരന്മാരെയും ജയിലിലടയ്ക്കുന്ന ഭീരുക്കളാണു സർക്കാരിന്റെ തലപ്പത്തെന്ന് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് അംഗം മഹുവ മൊയ്ത്ര പറഞ്ഞു. രാജ്യസഭയിലേക്കു നാമനിർദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട മുൻ ന്യായാധിപനെതിരെ മഹുവ നടത്തിയ പരാമർശം ബിജെപി അംഗങ്ങളുടെ ബഹളത്തിനിടയാക്കി.

രാവിലെ രാജ്യസഭയിൽ നന്ദിപ്രമേയ ചർച്ചയ്ക്കു മറുപടി പറഞ്ഞ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മാതാവാണ് ഇന്ത്യയെന്നു പറഞ്ഞു. ‘നിങ്ങളുടെ രോഷം മുഴുവൻ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ഞാനിവിടെയുണ്ട്. മോദിയുണ്ട്, അവസരമുണ്ട്’ – പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇടതുകക്ഷികളും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്, ഡിഎംകെ, ആം ആദ്മി പാർട്ടി എന്നിവയും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗം ബഹിഷ്കരിച്ചു.

