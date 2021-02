ന്യൂയോർക്ക് ∙ മഞ്ഞുമലയിടിഞ്ഞ് ദുരന്തമുണ്ടായ ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളിലും പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സഹകരിക്കാനും ആവശ്യമായ പിന്തുണ നൽകാനും തയാറെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന.

ദുരന്തത്തിൽ യുഎൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ് ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി. യുഎൻ നിലപാടിന് നന്ദി അറിയിക്കുന്നതായി യുഎന്നിലെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രത്യേക പ്രതിനിധിയും അംബാസഡറുമായ ടി.എസ്. തിരുമൂർത്തി പറഞ്ഞു.

English Summary: United Nations says ready to help for rescue in Uttarakhand glacier burst