തീവ്ര ട്വീറ്റുകൾ നീക്കിയില്ലെങ്കിൽ അറസ്റ്റ്: ട്വിറ്ററിന് കേന്ദ്ര മുന്നറിയിപ്പ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ കർഷക സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു തീവ്രവികാരമുണർത്തുന്ന ട്വീറ്റുകൾ നീക്കം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ട്വിറ്റർ ഇന്ത്യയുടെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുമെന്നു കേന്ദ്ര ഐടി മന്ത്രാലയം മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയതായി സൂചന. സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്തു വ്യാജവാർത്ത പ്രചരിപ്പിക്കുകയും അതിക്രമങ്ങൾക്കു പദ്ധതിയിടുകയും ചെയ്താൽ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്നു കേന്ദ്ര ഐടി മന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദ് രാജ്യസഭയിൽ പറഞ്ഞു.

കേന്ദ്രസർക്കാർ നിർദേശിച്ച 1178 അക്കൗണ്ടുകളിൽ പകുതിയോളം ബ്ലോക്ക് ചെയ്തതായാണു ട്വിറ്റർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിലക്ക് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം ബാധകമാക്കിയതും സർക്കാരിനെ ചൊടിപ്പിച്ചു. അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു നേരെയുള്ള കടന്നുകയറ്റമാകുമെന്നതിനാൽ മാധ്യമങ്ങളുടെയും മാധ്യമപ്രവർത്തകർ, രാഷ്ട്രീയക്കാർ, ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ എന്നിവരുടെയും അക്കൗണ്ടുകൾ വിലക്കില്ലെന്നും ട്വിറ്റർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

അതേസമയം, ബ്ലോക്ക് ചെയ്തവയിൽ സമാജ്‌വാദി പാർട്ടിയുടെ രാജ്യസഭാ എംപി സുഖ്റാം സിങ് യാദവിന്റെ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടുമുണ്ടെന്നു സൂചനയുണ്ട്. രാജ്യത്തിനു പുറത്തുള്ളവർക്കു പേജ് സന്ദർശിക്കാനാകുമെന്നും അറിയുന്നു. ഇതു സംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണമില്ല.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ട്വിറ്റർ പബ്ലിക് പോളിസി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മോണിക് മെച്ചേയും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ജിം ബേക്കറുമായും ചർച്ച നടത്തിയ ഐടി സെക്രട്ടറി അജയ് പ്രകാശ് കർശന നടപടിയുടെ കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചെന്നാണു വിവരം. ഇത്തരം അക്കൗണ്ടുകൾ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യവും ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യവും കണക്കിലെടുത്തു സംരക്ഷിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും തീവ്രവികാരം ഉണർത്തുന്നതാണെന്നു കണക്കാക്കിയാൽ മതിയെന്നുമാണു പറഞ്ഞത്. യുഎസിലെ ക്യാപ്പിറ്റൽ മന്ദിരത്തിലും ചെങ്കോട്ടയിലും നടന്ന അക്രമങ്ങളെ ട്വിറ്റർ രണ്ടു രീതിയിൽ കാണുന്നതിൽ മന്ത്രാലയം അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി.

‘ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇന്ത്യൻ ‍നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ട്വിറ്റർ ബാധ്യസ്ഥമാണ്. അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ നിയമവഴി സ്വീകരിക്കാം. ഉത്തരവ് ഉടൻ പ്രാബല്യത്തിലാക്കണം’ – ഐടി മന്ത്രാലയം നിർദേശിച്ചു.

30 ലക്ഷം കടന്ന് ‘കൂ’

ട്വിറ്ററിന്റെ ഇന്ത്യൻ ബദൽ ‘കൂ’ 30 ലക്ഷം അക്കൗണ്ടുകൾ പിന്നിട്ടു. ഏതാനും ദിവസം മുൻപു 15 ലക്ഷം സജീവ അക്കൗണ്ടുകൾ ഉൾപ്പെടെ 20 ലക്ഷം ഉപയോക്താക്കളാണുണ്ടായിരുന്നത്. ആപ്പിനെ പിന്തുണച്ചു കേന്ദ്രമന്ത്രി പീയൂഷ് ഗോയൽ, മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ശിവ്‌രാജ് ചൗഹാൻ തുടങ്ങിയവർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

∙ ‘മാധ്യമസ്വാതന്ത്ര്യവും വ്യക്തികളുടെ അവകാശവും സംരക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ ബാധ്യസ്ഥമാണ്. എന്നാൽ രാജ്യസുരക്ഷയും ക്രമസമാധാന പാലനവും അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ്. തെറ്റായ വിവരങ്ങളും അതിക്രമ ആഹ്വാനവും പ്രചരിപ്പിക്കരുത്. രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയും നിയമവും പിന്തുടരുക. അല്ലാത്ത പക്ഷം കൂടുതൽ കർശന നിലപാടെടുക്കും.’ – കേന്ദ്രമന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദ്

English Summary: Ravi Shankar Prasad, amid Twitter row, tells parliament, tough action will be taken if social media misused to spread fake news, violence