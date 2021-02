തജിക്കിസ്ഥാനിൽ ഭൂചലനം; ഉത്തരേന്ത്യ കുലുങ്ങി

ന്യൂഡൽഹി ∙ തജിക്കിസ്ഥാനിൽ ഇന്നലെ രാത്രിയുണ്ടായ ശക്തമായ ഭൂചലനത്തിൽ ഉത്തരേന്ത്യ കുലുങ്ങി. റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 6.3 രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനം ഇന്നലെ രാത്രി 10.31നാണ് തജിക്കിസ്ഥാനിലുണ്ടായത് ഇതേത്തുടർന്ന് പഞ്ചാബ്, ഡൽഹി, രാജസ്ഥാൻ, യുപി, ഹരിയാന, ജമ്മു കശ്മീർ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഭൂമികുലുക്കം അനുഭവപ്പെട്ടു.

തജിക്കിസ്ഥാനിലെ മുർഗബ് നഗരത്തിനു 35 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണു പ്രഭവകേന്ദ്രമെന്ന് നാഷനൽ സെന്റർ ഫോർ സീസ്മോളജി അറിയിച്ചു.91.6 കിലോമീറ്റർ ആഴത്തിലാണിത്. ജനവാസമില്ലാത്ത മലയോരമേഖലയാതിനാൽ കാര്യമായ നാശനഷ്ടമുണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ടില്ല.

പാക്കിസ്ഥാൻ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലും ശക്തമായ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടു. ഭൂചലനത്തെത്തുടർന്നു ജനങ്ങൾ വീടുവിട്ടു പുറത്തിറങ്ങി. പിന്നീട് സ്ഥിതി ശാന്തമായ ശേഷമാണു മടങ്ങിയത്.

English Summary: 6.1 Earthquake In Amritsar, Tremors For Many Seconds Across North India