തജിക്കിസ്ഥാനിൽ ഭൂചലനം; ഉത്തരേന്ത്യ കുലുങ്ങി

Earthquake of Magnitude:6.3, Occurred on 12-02-2021, 22:31:33 IST, Lat: 38.00 & Long: 73.58, Depth: 74 Km ,Location: 285km ENE of Fayzabad, Afghanistanfor more information https://t.co/PxX3VNYiFY @ndmaindia pic.twitter.com/2F8ndn7p5v