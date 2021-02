മുംബൈ ∙ മദ്യം വാങ്ങാൻ പണം നൽകാത്തതിനെ തുടർന്നു മൂത്ത സഹോദരനെ കല്ലുകൊണ്ടു തലയ്ക്കടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തി. താനെ വെസ്‌റ്റിലെ വാഗ്ലെ എസ്റ്റേറ്റിൽ ശനിയാഴ്ചയാണു സംഭവം. 22 വയസുകാരനാണു പ്രതി. സഹോദരൻ സംഭവ സ്ഥലത്തു തന്നെ മരിച്ചു.

English Summary: Murder for not giving money for liquor