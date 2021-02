പുൽവാമ രക്തസാക്ഷികളുടെ ധീരസ്മരണയിൽ രാജ്യം

ന്യൂഡൽഹി∙ ദക്ഷിണ കശ്മീരിലെ പുൽവാമയിലുണ്ടായ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച സിആർപിഎഫ് സേനാംഗങ്ങളെ സ്മരിച്ച് രാജ്യം. ആക്രമണത്തിന്റെ രണ്ടാം വാർഷികദിനമായ ഇന്നലെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സേനാംഗങ്ങൾക്കു പ്രണാമമർപ്പിച്ചു. ഈ ദിനം ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനും മറക്കാനാവില്ലെന്നു മോദി പറഞ്ഞു. സുരക്ഷാസേനകളിൽ രാജ്യം അഭിമാനിക്കുന്നുവെന്നും സേനാംഗങ്ങളുടെ ചങ്കൂറ്റം തലമുറകൾക്കു പ്രചോദനമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

സേനാംഗങ്ങളുടെ ജീവത്യാഗവും രാജ്യത്തിനായി അവർ നൽകിയ സേവനവും ഇന്ത്യ ഒരിക്കലും മറക്കില്ലെന്നു കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ് പറഞ്ഞു. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ, കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി, അക്ഷയ് കുമാർ അടക്കമുള്ള ബോളിവുഡ് താരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവരും സേനാംഗങ്ങൾക്കു പ്രണാമമർപ്പിച്ചു.

കശ്മീരിലെ ലെത്പൊരയിലുള്ള സിആർപിഎഫ് ക്യാംപിൽ അനുസ്മരണ ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ഭീകരാക്രമണം രാജ്യം പൊറുക്കുകയോ മറക്കുകയോ ചെയ്യില്ലെന്നു സിആർപിഎഫ് ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

ജമ്മു ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ സ്ഫോടനശ്രമം തടഞ്ഞു

പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ രണ്ടാം വാർഷിക ദിനത്തിൽ, മറ്റൊരു ആക്രമണത്തിനുള്ള ഭീകരരുടെ ശ്രമം പൊലീസ് വിഫലമാക്കി. ആക്രമണത്തിനായി ജമ്മു ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ എത്തിച്ച 7 കിലോ സ്ഫോടക വസ്തു പിടിച്ചെടുത്തു. ഇതു പിന്നീടു നിർവീര്യമാക്കി. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുൽവാമ സ്വദേശിയും ഭീകര സംഘടനയായ അൽ ബദറിൽ അംഗവുമായ സുഹൈലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കശ്മീർ താഴ്‍വരയിൽനിന്ന് 3 ഭീകരരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പിടികൂടിയിരുന്നു. ഇവരിൽ നിന്നു ലഭിച്ച വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു തിരച്ചിൽ.

പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ മുഖ്യ സൂത്രധാരനും ജയ്ഷെ മുഹമ്മദ് മേധാവിയുമായ മസൂദ് അസ്ഹർ, സഹോദരങ്ങളായ അബ്ദുൽ റൗഫ് അസ്ഗർ, ഇബ്രാഹിം അത്തർ, അമ്മർ അൽവി എന്നിവർക്കെതിരെ ഇന്റർപോൾ റെഡ് കോർണർ നോട്ടിസ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. കൊടും ഭീകരരായ ഇവർ പാക്കിസ്ഥാനിൽ ഒളിവിലാണ്.

വീരമൃത്യു വരിച്ചത് 40 ജവാന്മാർ

2019 ഫെബ്രുവരി 14നാണു രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണമുണ്ടായത്. സിആർപിഎഫ് സംഘം സഞ്ചരിച്ച വാഹനവ്യൂഹത്തിലേക്കു സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ നിറച്ച കാർ ഭീകരൻ ഇടിച്ചുകയറ്റുകയായിരുന്നു. 40 ജവാന്മാർ വീരമൃത്യു വരിച്ചു. ജയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ഭീകരനും പുൽവാമ സ്വദേശിയുമായ ആദിൽ (22) ആണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്. ജമ്മുവിൽ നിന്നു ശ്രീനഗറിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെയായിരുന്നു ആക്രമണം. പുൽവാമയ്ക്കുള്ള മറുപടിയായിട്ടാണു പാക്ക് അധീന കശ്മീരിലെ ബാലാക്കോട്ടിലെ ഭീകര ക്യാംപ് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന തകർത്തത്.

