ഡോ. ശങ്കർ, ഒരു രൂപ ഡോക്ടർ

ഭുവനേശ്വർ ∙ കൺസൽറ്റിങ് ഫീസായി വെറും ഒരു രൂപ കൊടുത്താൽ ആർക്കും ഈ ഡോക്ടറെ കണ്ടു ചികിത്സ തേടാം. ഒഡീഷയിലെ സമ്പൽപുരിലെ ബുർല നഗരത്തിലാണ് ഡോ. ശങ്കർ രാംചന്ദാനിയുടെ ക്ലിനിക്. വീർ സുരേന്ദ്ര സായ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസിലെ മെഡിസിൻ വിഭാഗം അസി. പ്രഫസറാണ് ഡോ.ശങ്കർ. ആശുപത്രിയിലെ ജോലിസമയം കഴിഞ്ഞ് പാവങ്ങൾക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സ നൽകുക എന്ന പിതാവിന്റെ സ്വപ്നമാണ് സാക്ഷാത്കരിച്ചതെന്ന് ഡോ.ശങ്കർ പറഞ്ഞു.

തന്റെ സേവനം പൂർണമായും സൗജന്യമാണെന്ന ധാരണ മാറ്റാനാണ് ഒരു രൂപ വാങ്ങുന്നതെന്ന് ഡോക്ടർ പറയുന്നു. ചികിത്സയ്ക്ക് ചെറുതെങ്കിലും ഒരു തുക മുടക്കുന്നുവെന്ന ചിന്ത രോഗിക്കും വേണം. തന്റെ ആശുപത്രിയിൽ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണാൻ മണിക്കൂറുകൾ ക്യൂ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കണ്ടതോടെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ പ്രൈവറ്റ് പ്രാക്ടിസ് ആലോചിച്ചത്. ഡെന്റിസ്റ്റായ ഭാര്യ ശിഖയും ശങ്കറിന്റെ സഹായത്തിനുണ്ട്. നേരത്തെ കുഷ്ഠരോഗിയായ ആളെ കൈകളിൽ കോരിയെടുത്ത് വീട്ടിലെത്തിച്ച സംഭവത്തിലും ജനകീയ ഡോക്ടർ വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു.

